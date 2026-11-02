Dane AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → za pierwsze półrocze wskazują na rosnące znaczenie większych opakowań i wielopaków w zakupach spożywczych online. Segment napojów na platformie urósł o 31 proc. r/r, a sprzedaż soków rzemieślniczych NFC w opakowaniach bag-in-box – o 35 proc. r/r. Popyt na oliwę z oliwek wzrósł o 59 proc. r/r, a opakowania półkilogramowe i kilogramowe generują blisko 80 proc. obrotu bakaliami i suszonymi owocami na platformie.

Podsumowanie

Kategoria kawy wzrosła wartościowo o 23 proc. r/r i wolumenowo o niemal 19 proc. r/r.

Sprzedaż kawy ziarnistej zwiększyła się o 27,4 proc. r/r.

Sprzedaż wody kokosowej wzrosła o 84,7 proc. r/r.

W kategorii Supermarket dostępnych jest ponad 5,5 miliona ofert.

Kawa i produkty do domowego przygotowania napojów

Allegro podaje, że sprzedaż kawy ziarnistej wzrosła o 27,4 proc. r/r, a kupujący najczęściej wybierają opakowania kilogramowe. Platforma wskazuje także na wzrost sprzedaży napojów roślinnych o 32 proc. r/r oraz syropów smakowych o 23 proc. r/r.

Sprzedaż kawy bezkofeinowej wzrosła o ponad 30 proc. Według Allegro kupujący poszukują również mieszanek kaw wzbogaconych adaptogenami, grzybami witalnymi lub kolagenem.

Żywność funkcjonalna i oferta platformy

Według Allegro w koszykach e-grocerySprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku przez internet, z dostawą do domu lub odbiorem w wyznaczonym punkcie. Obejmuje zarówno świeże produkty, jak suchy asortyment, chemię i kosmetyki.Pełna definicja w słowniku → rośnie obecność produktów związanych ze zdrowiem, samopoczuciem i regeneracją, w tym bakalii, nasion i ziaren. Platforma odnotowała wzrost sprzedaży wody kokosowej o 84,7 proc. r/r.

Allegro podaje, że w kategorii Supermarket dostępnych jest ponad 5,5 miliona ofert obejmujących artykuły spożywcze, zdrową żywność, napoje, chemię gospodarczą i produkty dla zwierząt.