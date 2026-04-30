Eleganckie kreacje, zjawiskowe wnętrza gdańskiego Dworu Artusa i atmosfera pełna wielkich emocji. 18 kwietnia po raz 29. wręczono statuetki „Karole” – nagrody dla najzdolniejszych studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. To tutaj młode talenty udowadniają, że akademicką wiedzę można z sukcesem przekuć w realne rozwiązania biznesowe. Materiał przygotowany przez organizatora, e-biznes.pl miał przyjemność być Patronem Medialnym wydarzenia.

Gala Konkursu KAROLE to jedno z tych wydarzeń na mapie trójmiejskiego środowiska akademickiego, na które czeka się przez cały rok. To nie tylko podsumowanie miesięcy ciężkiej pracy studentów, ale przede wszystkim pomost łączący uczelniane mury z wymagającym światem wielkiego biznesu.

Dziedzictwo, które inspiruje

Zanim poznaliśmy tegorocznych triumfatorów, warto było cofnąć się w czasie. Historia KAROLI sięga 25 lutego 1993 roku. To wtedy dr inż. Marek Wirkus, dr inż. Jerzy Koszałka oraz mgr inż. Władysław Stachowski postanowili po raz pierwszy nagrodzić kreatywność przyszłych menedżerów.

Sama nazwa konkursu nie jest przypadkowa – to hołd dla profesora Karola Adamieckiego, wybitnego polskiego inżyniera i pioniera nauk o organizacji na świecie. Adamiecki uważał, że kluczem do sukcesu jest płynne łączenie teorii z praktyką. I to właśnie robią dzisiejsi laureaci.

Wieczór pełen inspiracji

Uroczystość w pięknych wnętrzach Dworu Artusa otworzyły przemówienia gości honorowych. Władze uczelni, w tym Dziekan WZiE prof. Małgorzata Gawrycka oraz Prorektor ds. studenckich prof. Barbara Wikieł, podkreślały ogromny potencjał drzemiący w młodych ludziach.

Swoimi refleksjami na temat kształtowania przyszłych liderów podzielili się również wyjątkowi goście, m.in.: Wicewojewoda Pomorska Anna Olkowska-Jacyno, Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Monika Chabior, Dyrektor Referatu Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Stanisław Szultka, Przewodniczący SAPG Jan Strawiński oraz sam twórca konkursu – prof. Marek Wirkus.

Autorem zdjęć jest Karol Stańczyk.

Siła partnerstwa – biznes wspiera talenty

Zasięg i ranga Konkursu KAROLE nie byłyby możliwe bez silnego wsparcia ze strony instytucji, mediów i świata biznesu. Tegoroczną edycję wsparli:

Sponsor Strategiczny: Miasto Gdańsk

Baltic Hub, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej Partner Wspierający: LPP

LPP Partnerzy Konkursu: Softronic, PBS, ANRO, Helion, InfoShare

LPP Partnerzy Konkursu: Softronic, PBS, ANRO, Helion, InfoShare

Softronic, PBS, ANRO, Helion, InfoShare Patronaci Medialni: e-biznes, gazeta MSP, IPMA, Radio Gdańsk, Neptun TV, Agencja Rozwoju Pomorza

Triumfatorzy XXIX Edycji

Najważniejszym punktem wieczoru było oczywiście ogłoszenie wyników. Kapituła Konkursu, po trójetapowej selekcji, wyłoniła najlepszych z najlepszych w siedmiu kategoriach:

Zarządzanie Projektami: Oliwia Siuda, Ilona Smolińska

Metody Ilościowe w Ekonomii i Zarządzaniu: Paweł Gwozdowski, Zuzanna Łebed, Piotr Ksepko, Sebastian Gębczyk

Analiza Danych: Izabela Reszka, Klaudia Woźniak, Piotr Wiśniewski

Prognozowanie i Symulacje: Aleksandra Ochocińska, Mateusz Wasiewski, Adam Sienkiewicz

Świętowanie w iście królewskim stylu

Po oficjalnej części pełnej braw i wzruszeń, integracja przeniosła się do klimatycznej Piwnicy Rajców. Tradycyjny bankiet stał się idealną przestrzenią do wymiany kontaktów między studentami a przedsiębiorcami, a tradycyjny „karolowy” tort osłodził wspólne świętowanie sukcesów.

Kto stoi za sukcesem gali?

Tak imponujące i profesjonalne wydarzenie to efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy całego sztabu zaangażowanych osób. Głównym organizatorem gali było Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Funkcję Koordynatorki Głównej pełniła Anna Szczerbyna, która z ogromnym zaangażowaniem dbała o to, by najdrobniejszy szczegół wydarzenia został dopięty na ostatni guzik. Z kolei nad wysokim poziomem merytorycznym całego przedsięwzięcia czuwał dr inż. Sławomir Ostrowski.

Za rok przed nami jubileuszowa, XXX edycja Konkursu KAROLE. Choć w tym roku poprzeczka została zawieszona niezwykle wysoko, jesteśmy pewni, że organizatorzy zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej spektakularnym. Do zobaczenia!