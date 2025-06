IT Unplugged 2025 – podsumowanie konferencji

Ponad 1 000 uczestników i uczestniczek, 50 prelegentów i prelegentek z całej Polski i jeden cel – rozmawiać o technologiach w sposób zrozumiały, inspirujący i oderwany od branżowego żargonu. Tak w skrócie można podsumować wydarzenie IT Unplugged, które odbyło się 10 czerwca w Lublinie. Mieliśmy przyjemność być Patronem Medialnym wydarzenia.

Organizowane przez Urząd Miasta Lublin oraz Fundację Lubelska Wyżyna Przemysłowa i lokalnych partnerów z sektora ICT spotkanie miało na celu stworzenie platformy integrującej środowiska technologiczne i biznesowe, umożliwiającej wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów.

Ogólnopolska Konferencja IT Unplugged to wyjątkowe wydarzenie, które pokazało, jak wiele możemy osiągnąć, gdy specjaliści z różnych sektorów łączą siły, by wspólnie kształtować przyszłość technologii. Lublin jest miejscem, gdzie innowacje mają realny wpływ na rozwój miasta, a międzysektorowa współpraca jest fundamentem nowoczesnego myślenia — mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

Po raz pierwszy połączenie tak różnych środowisk jak IT i szeroko pojętego biznesu stało się faktem. Potwierdziły się nasze założenia jako rady programowej, że IT bardzo potrzebuje inspiracji spoza swojego środowiska – świata sportu, czy miękkiego zarządzania, zaś przedsiębiorcy w zrozumiały sposób otrzymali informacje na temat najnowszych technologii, sztucznej inteligencji ich wdrożenia i związanych z tym zagrożeń. Wszystkie branże uczestniczyły w wyjątkowym networkingu, jakiego jeszcze do tej pory nie doświadczyli. Jedno wydarzenie, dziesiątki możliwości indywidualnego wyboru ścieżki programowej. To wszystko w zachwycających przestrzeniach CSK w Lublinie – mieście inspiracji. – dodał Robert Bronisz, Prezes Fundacji Lubelska Wyżyna Przemysłowa.

Galeria

Lublin to dla nas nie tylko miejsce – to społeczność, z którą od lat współtworzymy ekosystem innowacji. Jako Billennium jesteśmy dumni, że wspólnie z Miastem Lublin budujemy wydarzenie, które przyciąga liderów, partnerów i praktyków gotowych dzielić się wiedzą i budować wartościowe relacje. Tak wygląda technologia z ludzką twarzą – i właśnie takie spotkania napędzają rozwój. – mówi Bartosz Łopiński, CEO Billennium.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie ścieżki – IT i Unplugged. Ścieżka „IT” dostarczyła solidnej dawki eksperckiej wiedzy – od ekosystemu Microsoft i .NET, przez cloud computing w środowiskach AWS, Azure i GCP, po cyberbezpieczeństwo, Javę, AI i metodyki Agile. Z kolei w ramach ścieżki „Unplugged”, eksperci podzieli się swoją wiedzą na temat globalnych trendów, optymalizacji procesów, nowoczesnego przywództwa, skutecznego zarządzania zespołami, work-life balance oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń do otwartej rozmowy o technologii – nie tylko dla programistów, ale także dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak IT wpływa na ich codzienność. Frekwencja i zaangażowanie uczestników pokazują, że taka formuła ma sens – powiedziała Oliwia Wójtowicz, koordynatorka IT Unplugged.

IT Unplugged 2025 to kolejny krok w budowaniu pozycji Lublina jako ważnego ośrodka rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce Wschodniej. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję wydarzenia w przyszłym roku.

Materiał przygotowany przez organizatora.