W firmach gastronomicznych prowadzących co najmniej 31 lokali gotówką opłacano 37 proc. rachunków – wynika z analizy POSbistro. W biznesach jednolokalowych udział ten wynosił około 25 proc., a w sieciach liczących od 11 do 30 punktów – niecałe 21 proc.

W zestawieniu za cały 2025 r. udział gotówki w firmach z co najmniej 31 lokalami wyniósł blisko 39 proc. Rozliczanie takich wpływów wymaga kontroli kas i raportów sprzedażowych w każdej placówce.

Podsumowanie

W największych sieciach gotówką opłacano 37 proc. rachunków.

W firmach z 11–30 lokalami udział gotówki wynosił niecałe 21 proc.

W największych firmach kartą opłacano 57 proc. rachunków.

Różnice między sieciami

W firmach prowadzących od dwóch do pięciu lokali gotówka odpowiadała za 23 proc. rachunków. Dla grupy 6–10 punktów było to blisko 22 proc. Największe przedsiębiorstwa odbiegały od tej zależności: ich udział płatności gotówkowych był o 16,5 punktu procentowego wyższy niż w grupie 11–30 lokali.

Mimo wyższego udziału gotówki w największych firmach dominowały w nich płatności kartą. W sieciach z co najmniej 31 lokalami stanowiły 57 proc. rachunków, wobec 66 proc. w firmach prowadzących 11–30 punktów. Pozostałe metody, takie jak BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → i płatności przez Przelewy24, odpowiadały za 13 proc. rachunków w tej mniejszej grupie sieci oraz za około 6 proc. w największych firmach.

Rozliczenia w wielu lokalach

Przy zamknięciu zmiany trzeba zestawić początkowy stan kasy, sprzedaż gotówkową, zwroty oraz pozostałe wpłaty i wypłaty. W rozbudowanej sieci taka kontrola odbywa się w każdym lokalu.

POSbistro wskazuje, że wspólne raporty sprzedaży i operacji kasowych pomagają porównywać placówki oraz ustalać źródła powtarzających się niedoborów lub nadwyżek.