Średnia wartość koszyka zakupowego w czerwcu 2026 r. wyniosła 147 zł i utrzymuje się na stabilnym poziomie obserwowanym od początku roku. Liczba produktów kupowanych podczas jednej transakcji spadła o 14 proc. w porównaniu z majem, a średnia wartość pojedynczego produktu wzrosła z 61 do 81 zł miesiąc do miesiąca oraz z 59 do 81 zł rok do roku. Wyniki pochodzą z danych aplikacji whenUbuy, która agreguje historię zakupów użytkowników z wielu platform.

Podsumowanie

• Koszyk zakupowy: 147 zł w czerwcu, stabilnie od początku 2026 r.

• Zwroty: średnio 8 proc. zamówień, w modzie do 43 proc. (H&M)

• Paczkomaty: 62 proc. wszystkich dostaw, InPost lider z 48 proc. udziałem

• BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku →: 24 proc. transakcji na największych platformach, na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → aż 40 proc.

Allegro stabilne, Temu traci wydatki użytkowników

Na AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → użytkownicy kupują średnio 1,6 produktu o wartości 81 zł, a średnia wartość koszyka wynosi 132 zł. Łączne wydatki spadły o 13 proc. względem maja, choć podobną sezonowość obserwowano rok wcześniej.

Inaczej wygląda sytuacja na Temu. Liczba produktów w jednej transakcji wzrosła do 5,3, co przełożyło się na około 10-procentowy wzrost wartości koszyka. Całkowite wydatki użytkowników spadły jednak niemal o połowę w porównaniu z majem. Autorzy danych zastrzegają, że trudno jednoznacznie ocenić, czy to efekt zapowiadanych zmian celnych dotyczących przesyłek spoza Unii Europejskiej, czy początek trwalszego trendu ograniczania zakupów na chińskich platformach.

Zwroty w e-commerce: 8 proc. zamówień, moda liderem

Średni poziom zwrotów wynosi obecnie 8 proc. wszystkich zamówień. Najwięcej produktów wraca w kategorii moda, gdzie zwracanych jest blisko 23 proc. zakupów. W przypadku największych marek odzieżowych wskaźniki są jeszcze wyższe: H&M notuje poziom zwrotów sięgający 43 proc., Reserved 39 proc., a ZalandoDuża europejska platforma sprzedaży mody, działająca w wielu krajach. Poza własnym asortymentem prowadzi program partnerski, w którym marki i sklepy sprzedają odzież oraz obuwie bezpośrednio kupującym Zalando.Pełna definicja w słowniku → 38 proc.

Analiza danych nie potwierdza jednoznacznie zależności między darmowymi zwrotami a częstotliwością odsyłania produktów. Zbliżone poziomy zwrotów obserwujemy zarówno w sklepach oferujących bezpłatne zwroty, jak i tam, gdzie koszt ponosi klient.

– Znacznie większe znaczenie ma łatwość i wygoda całej procedury – mówi Ewa Kraińska, właścicielka whenUbuy.

Paczkomaty dominują, Orlen Paczka rośnie

Automaty paczkowe odpowiadają za 62 proc. wszystkich dostaw realizowanych przez użytkowników whenUbuy. InPost utrzymuje pozycję lidera z 48-procentowym udziałem, natomiast największy wzrost rok do roku zanotowała Orlen Paczka, zwiększając udział z 4 do 7 proc. Na Allegro rośnie znaczenie Allegro One, które odpowiada już za 17 proc. dostaw.

BLIK i płatności odroczone zyskują udział

BLIK odpowiada za 24 proc. transakcji na największych platformach zakupowych. Na Allegro jego głównym konkurentem pozostaje Allegro Pay z 26-procentowym udziałem i stabilnym trendem wzrostowym rok do roku. Na Temu aż 40 proc. transakcji realizowanych jest z wykorzystaniem BLIKA, a usługi Buy Now Pay Later – Klarna i PayPo – zwiększyły swój udział do 14 proc.

– Dane z pierwszego półrocza pokazują, że polski e-commerce osiągnął etap dojrzałości. Konsumenci nie koncentrują się już wyłącznie na cenie. Większe znaczenie mają wygoda dostawy, prostota płatności, łatwy zwrot oraz możliwość sprawnego zarządzania zakupami z różnych sklepów w jednym miejscu – dodaje **Ewa Kraińska**.