W sierpniu liczba produktów kupowanych podczas pojedynczych zakupów na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → spadła o połowę, do 2,8 – wynika z danych aplikacji whenUbuy. Średnia wartość produktu wzrosła tam o około 50 proc., a miesięczne wydatki użytkowników pozostały podobne jak przed wprowadzeniem ceł.

Zmiany w koszykach objęły też AliExpressChińska platforma marketplace należąca do grupy Alibaba, sprzedająca głównie do klientów indywidualnych poza Chinami. W Polsce funkcjonuje jako kanał zakupowy konkurujący ceną z lokalnymi sklepami i jako źródło zaopatrzenia dla mniejszych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → i Shein. Na AliExpress miesięczne wydatki użytkowników wzrosły o 20 proc., natomiast na Shein pozostały stabilne.

Podsumowanie

Na Temu liczba produktów w pojedynczych zakupach spadła do 2,8.

Na AliExpress wartość koszyka niemal się podwoiła, a miesięczne wydatki wzrosły o 20 proc.

Na Shein wartość koszyka wzrosła o 42 proc., przy stabilnych miesięcznych wydatkach.

Apple Pay odpowiada za około 13 proc. transakcji, a BNPL Mechanizm płatności odroczonej w sklepie internetowym: klient kupuje teraz, płaci później lub w ratach, a sprzedawca otrzymuje pieniądze od operatora od razu. W Polsce realizują go m.in. BLIK, PayPo, Twisto i Klarna. Pełna definicja w słowniku → za około 25 proc.

Cła zmieniły zawartość koszyków

Na AliExpress liczba produktów w koszyku utrzymała się na poziomie około 1,1, a średnia wartość produktu wzrosła o około 50 proc. Wartość koszyka niemal się podwoiła. WhenUbuy wskazuje, że na końcową kwotę wpływały dodatkowe obciążenia wprowadzone wraz z reformą celną, w tym cło i VAT naliczane od wartości przesyłki.

Na Shein średnia liczba produktów w koszyku pozostała na poziomie około 1,7. Średnia wartość produktu wzrosła o 20 proc., a wartość całego koszyka – o 42 proc. Według whenUbuy część wzrostu wartości koszyka wynikała z opłat celno-podatkowych doliczanych do zakupu.

„Po kilku miesiącach możemy już powiedzieć, że nowe warunki nie doprowadziły do drastycznego odwrotu konsumentów od chińskich platform. Zmienił się natomiast sposób robienia zakupów” – mówi Ewa Kraińska, właścicielka whenUbuy.

Apple Pay i BNPL zwiększają udział

Apple Pay odpowiada za około 13 proc. transakcji, a rozwiązania Buy Now, Pay Later za około 25 proc. Na największych marketplace’ach obie metody stopniowo zwiększają udział kosztem BLIKA.

Na Temu struktura płatności pozostaje stosunkowo stabilna. BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → odpowiada tam za około 40 proc. transakcji, BNPL za blisko 24 proc., karty kredytowe za około 16 proc., a płatności przy odbiorze za około 7 proc. Od 5 do 7 proc. transakcji realizowanych jest z wykorzystaniem punktów dostępnych w aplikacji.

Zwroty wzrosły do 9 proc. zamówień

Udział zwrotów wśród wszystkich zamówień zarejestrowanych w whenUbuy wzrósł w sierpniu do 9 proc., o 2 punkty procentowe względem lipca. Za wzrost odpowiadała przede wszystkim kategoria modowa. Ponad 50 proc. zakupów wracało do H&M oraz Reserved.

Automaty paczkowe odpowiadały w sierpniu za 62 proc. przesyłek, o 1 punkt procentowy więcej miesiąc do miesiąca. Udział dostaw kurierskich pozostał na poziomie 27 proc.