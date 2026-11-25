Według GUS wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących wzrosła w październiku 2026 r. o 9,8 proc. rok do roku. Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej ogółem wzrósł z 9,3 proc. w październiku 2025 r. do 9,6 proc.

Podsumowanie

Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej ogółem był w październiku niższy niż na koniec września 2026 r., gdy wynosił 10,1 proc.

Sprzedaż detaliczna ogółem w cenach stałych wzrosła w październiku o 3,5 proc. rok do roku i o 7,3 proc. względem września.

Michał Kręcisz z Digitree Group wskazuje, że część klientów może odkładać zakupy do Black Week.

Sprzedaż detaliczna ogółem rosła wolniej niż rok wcześniej

W październiku 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 5,4 proc. rok do roku. W październiku 2026 r. roczna dynamika wyniosła 3,5 proc.

Oczekiwanie na promocje

Michał Kręcisz, Business Development Director w Digitree Group, zwraca uwagę na możliwe przesunięcie części zakupów na czas listopadowych promocji: „Możemy zatem mieć do czynienia ze zjawiskiem odroczonego popytu – część kupujących może celowo wstrzymywać się z finalizacją koszyków, oczekując na bardziej preferencyjne warunki cenowe w okresie Black Week”.