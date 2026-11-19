Wartość sprzedaży w badanych sklepach internetowych ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku → była w październiku 2026 r. o 10,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia wartość zamówienia wyniosła 419,24 zł, wobec 413,21 zł we wrześniu i była o 4,5 proc. wyższa niż w październiku 2025 r.

Barometr Shoper Trends osiągnął 1652 pkt, co oznacza wzrost o 9,2 proc. r/r. Dane dotyczą wybranej grupy sklepów korzystających z platformy Shoper i bazują na GMVCałkowita wartość towarów sprzedanych przez platformę w danym czasie. Pokazuje skalę obrotów marketplace'u, ale nie należy jej utożsamiać z realnym przychodem platformy ani zyskiem sprzedawców.Pełna definicja w słowniku →.

Podsumowanie

Wartość sprzedaży wzrosła o 10,3 proc. r/r.

Liczba zamówień była o 5,1 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Liczba klientów wzrosła o 4,0 proc. r/r.

Najszybciej rosły narzędzia i materiały budowlane oraz meble.

Więcej kupujących i wyższa wartość zamówienia

Liczba zamówień w październiku spadła o 1,2 proc. względem września, ale wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu z październikiem 2025 r. Liczba klientów zwiększyła się o 4,0 proc. r/r.

„Październik to ostatni miesiąc przed największym sprawdzianem roku: Black Weekiem i przedświąteczną gorączką zakupów. Choć wzrost sprzedaży r/r był nieco niższy niż we wrześniu, wciąż jest to ponad 10%, a dodatkowo klienci wydają więcej na jedno zamówienie” – powiedział Adrian Słowik, Big Data Director w Shoperze.

Budowlanka i meble z najwyższymi wzrostami

Wśród kategorii najwyższy wzrost sprzedaży r/r odnotowały narzędzia i materiały budowlane – o 28,3 proc. – oraz meble, o 20,8 proc. Sprzedaż w kategorii dom i ogród wzrosła o 13,0 proc.

Elektronika wypadła najsłabiej: sprzedaż w tej kategorii spadła o 1,6 proc. r/r i o 2,7 proc. m/m.

Wskaźniki Shoper Trends nie są miarą przychodów, rentowności ani wyników finansowych Shoper ani Grupy cyber_Folks.