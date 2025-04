Harbingers wspiera Wialan w rozwoju sklepów online

Wialan, firma z ponad 33-letnim doświadczeniem w branży ogrodniczej i rolniczej, nawiązała współpracę z agencją digital marketingową Harbingers. Celem tej współpracy jest wsparcie dwóch platform sprzedażowych, skierowanych do klientów indywidualnych: sklepogrodniczy.pl oraz sklepfarmera.pl. Działania rozpoczęły się w kwietniu 2025 roku i mają na celu intensyfikację rozwoju tych sklepów online. Wybór agencji Harbingers jest postrzegany jako krok w stronę nowoczesnych strategii marketingowych, które mogą przynieść wymierne korzyści.

Podsumowanie

• Wialan współpracuje z agencją Harbingers w zakresie SEO i content marketingu.

• Działania mają na celu rozwój sklepów online: sklepogrodniczy.pl i sklepfarmera.pl.

• Współpraca rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku.

• Eksperci z Harbingers będą wspierać Wialan w dotarciu do klientów.

Współpraca z Harbingers

Współpraca z agencją Harbingers ma na celu opracowanie kompleksowej strategii SEO oraz content marketingowej. Magdalena Matela, E-commerce Director w Wialan, podkreśla, że „wybór agencji Harbingers to dla nas inwestycja w dalszy rozwój i nowoczesne podejście do digital marketingu”. Wierzy, że doświadczenie Harbingers w obszarze SEO i content marketingu przyczyni się do skuteczniejszego dotarcia do klientów oraz zwiększenia efektywności działań online. Współpraca ta ma na celu nie tylko poprawę widoczności w wyszukiwarkach, ale także budowanie wartościowych treści, które przyciągną uwagę potencjalnych klientów.

Cele i oczekiwania

Michał Stadler, Sales Team Leader w Harbingers, zaznacza, że agencja ma na celu wsparcie rozwoju sklepów internetowych Wialan. „Nasza rola obejmuje opracowanie kompleksowej strategii SEO oraz content marketingowej, a finalnie jej skuteczną egzekucję we współpracy z zespołem e-commerce Wialan” – mówi Stadler. Oczekiwania wobec tej współpracy są wysokie, a obie strony liczą na to, że wspólne działania przyczynią się do wzmocnienia pozycji Wialan na rynku.