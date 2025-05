Inflacja kosztów w Google Ads – jak przestać przepłacać za każdy klik w e-commerce?

Autorem artykułu eksperckiego jest Bartosz Dymecki, Manager Digital Analytics w Grupie Okazje. Jeśli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem własnego artykułu eksperckiego, zachęcamy do współpracy.

Koszty reklam w Google Ads, zwłaszcza w kampaniach produktowych (Google Shopping), rosną z roku na rok. To efekt coraz większej konkurencji na rynku e-commerce. Google mierzy się także z rosnącą presją rynkową ze strony nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (np. ChatGPT). Z drugiej strony amerykańska Federalna Komisja Handlu dąży do zmniejszenia pozycji rynkowej Google, chcąc zmusić go do sprzedaży przeglądarki Chrome. W nadchodzących latach trudno więc spodziewać się, że inflacja kosztów CPC przestanie przysparzać bólu głowy prowadzącym kampanie e-commerce. Co można zrobić, aby realnie zmniejszyć koszty reklamy w Google i nie odczuć wzrostu wydatków?

Istnieje co najmniej kilka sprawdzonych metod zmniejszenia kosztów reklamy w Google. Niektóre są pracochłonne i wymagają fachowego wsparcia specjalisty lub agencji, inne – prostsze do samodzielnego zastosowania.

Optymalizacja stawek i budżetów kampanii

Optymalizacja stawek i budżetów w kampanii e-commerce polega na takim zarządzaniu wydatkami, aby sprzedawać jak najwięcej przy jak najniższym koszcie. Zamiast dzielić budżet po równo, warto identyfikować produkty, kategorie lub kampanie, które generują największy przychód – i tam skierować większe środki. Istnieje duża szansa, że 20% Twoich produktów odpowiada za 80% zysku.

Sklep internetowy powinien regularnie analizować koszt konwersji, wartość koszyka i marżę, by inwestować w najbardziej opłacalne reklamy. Przykładowo, jeśli jedna kampania przynosi sprzedaż z ROAS 800%, a inna tylko 200%, to ta pierwsza powinna otrzymać większy budżet. Można również utworzyć dedykowaną kampanię z najlepiej sprzedającymi się produktami, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał sprzedażowy i skierować na nie większy budżet.

Wykorzystanie inteligentnego ustawiania stawek

Inteligentne ustawianie stawek w Google Ads to narzędzie oparte na algorytmach, które automatycznie dostosowuje stawki za kliknięcia, by osiągnąć określone cele – np. zwiększenie liczby konwersji lub wartości koszyka. System analizuje dane w czasie rzeczywistym (np. lokalizację, porę dnia, typ urządzenia), by efektywniej wykorzystać budżet i skupić się na użytkownikach z większym potencjałem zakupowym.

Popularne strategie to m.in. „Maksymalizacja liczby konwersji”, „Docelowy CPA” i „Docelowy ROAS”. Szczególnie ROAS jest przydatny w e-commerce, gdzie liczy się realny zwrot z inwestycji. Ważne jednak, by kampania miała wystarczającą liczbę konwersji – bez tego algorytmy nie będą działać optymalnie.

Poprawa jakości feedu produktowego

Poprawa jakości feedu produktowego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności kampanii e-commerce w Google Ads. Dokładne i zgodne z wytycznymi Google dane – takie jak tytuły, opisy, ceny, zdjęcia, dostępność czy kategorie – wpływają na widoczność produktów i ich dopasowanie do zapytań użytkowników. Szczególną uwagę warto zwrócić na uzupełnienie kodów GTIN (Global Trade Item Number), które zwiększają szansę na wyświetlenie reklamy i pozwalają systemowi lepiej rozpoznać produkt.

Lepszy feed to lepsze dopasowanie reklam, większa liczba kliknięć i wyższa skuteczność kampanii. Sklep internetowy może również stworzyć osobną kampanię z najlepiej przygotowanymi i najlepiej sprzedającymi się produktami, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał i osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji.

Dołączenie do CSS (Comparison Shooping Services)

Dołączenie do programu CSS (Comparison Shopping Services) to sposób na obniżenie kosztu kliknięcia (CPC) w kampaniach produktowych Google nawet o 20%. CSS powstał w wyniku decyzji Komisji Europejskiej, która w 2017 roku zobowiązała Google do otwarcia systemu Zakupów Google na konkurencyjne porównywarki cen. Dzięki temu sklepy internetowe mogą korzystać z zewnętrznych partnerów CSS, zamiast domyślnego rozwiązania Google, co daje im przewagę kosztową przy zachowaniu tych samych możliwości reklamowych.

Dzięki niższemu CPC sklep może uzyskać więcej kliknięć za ten sam budżet lub utrzymać skuteczność kampanii przy niższych wydatkach. Jedną z usług CSS jest ShopSynergy utworzona przez Grupę Okazje mającą kilkunastoletnie doświadczenie na rynku e-commerce.

CSS-y działają w różnych modelach, ale ShopSynergy wymaga jedynie miesięcznej opłaty 39 zł.

„Rozumiemy, jak istotna jest dla partnerów dyscyplina kosztowa. Stąd decyzja o udostępnieniu usługi partnera CSS, w której sklep internetowy może zaoszczędzić do 20% na już obecnie prowadzonych kampaniach w Google. Stawka usługi to 39 zł netto miesięcznie. To działanie nie ingeruje w kampanie sklepów i można wypróbować je bez opłat.” – mówi Piotr Broniarczyk, CEO Grupy Okazje.

Dołączenie do CSS-a, takiego jak ShopSynergy, nie wymaga nakładów pracy i dlatego jest prostą metodą obniżenia kosztów reklamy. Wystarczy przekazać Merchant Center ID, a porównywarka zainicjuje proces dołączenia. Po dołączeniu porównywarka wyświetli się w Merchant Center jako Usługa Porównywania Cen (Comparison Shopping Service).

Merchant Center ID można znaleźć w prawym, górnym rogu na koncie Merchant Center (Google Zakupy)

Co dalej?

Optymalizacja kampanii reklamowych w Google Ads wymaga ciągłego monitorowania i szybkiego reagowania na zachodzące zmiany. Ekosystem reklamowy jest dynamiczny, ale stosując sprawdzone metody – takie jak inteligentne stawki, optymalizacja feedu produktowego czy wykorzystanie CSS – można systematycznie poprawiać wyniki. Przy zachowaniu konsekwencji w działaniach optymalizacyjnych sklepy internetowe są w stanie osiągać znacznie wyższe zyski, nie zwiększając przy tym budżetu reklamowego. Skuteczna strategia to dziś nie tylko przewaga – to konieczność w konkurencyjnym świecie e-commerce.

Bartłomiej Dymecki – ekspert analityki internetowej, Manager Digital Analytics w Grupie Okazje. Zajmuje się budowaniem rozwiązań analitycznych i wykorzystaniem danych w optymalizacji ruchu i rozwoju produktu.