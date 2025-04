eBay w 2025: Wyzwania i możliwości dla małych firm

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Pod koniec marca 2025 roku w Brukseli odbyło się wydarzenie „eBay in 2025”, które skupiło się na przyszłości handlu elektronicznego oraz unijnych regulacjach wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Spotkanie miało miejsce w prestiżowym Concert Noble i zgromadziło przedstawicieli polityki oraz biznesu, co stworzyło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Wśród uczestników byli m.in. Jamie Iannone, CEO eBay, oraz Jakub Tomczyk, polski przedsiębiorca, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z działalnością na platformie eBay.

Podsumowanie

• Wydarzenie „eBay in 2025” miało na celu omówienie przyszłości handlu elektronicznego w Europie.

• Uczestnicy podkreślali znaczenie uproszczenia regulacji dla MŚP.

• Rozmowy dotyczyły również gospodarki cyrkularnej i jej wpływu na rozwój eBay.

• Przykład Jakuba Tomczyka ilustruje, jak eBay wspiera polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki międzynarodowe.

Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Podczas wydarzenia przedsiębiorcy mieli szansę na przedstawienie swoich doświadczeń związanych z transgraniczną sprzedażą na platformie eBay. Uczestnicy reprezentowali różnorodne branże, w tym części samochodowe, przedmioty kolekcjonerskie oraz towary luksusowe. Wiele z tych firm boryka się z trudnościami wynikającymi ze złożoności regulacji, takich jak Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (EPR). Przedstawiciele MŚP apelowali o wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu zgodności, który mógłby uprościć procesy administracyjne i obniżyć koszty. Współpraca z ponad 30 urzędnikami Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego miała na celu wypracowanie rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie małych firm na jednolitym rynku europejskim.

Gospodarka cyrkularna jako priorytet

W kontekście rozmów o przyszłości handlu elektronicznego, ważnym tematem była gospodarka cyrkularna. eBay od lat angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach – aż 40% globalnej wartości sprzedaży na eBay pochodzi z produktów używanych lub odnowionych. Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że rozwój gospodarki cyrkularnej nie tylko wspiera ochronę środowiska, ale także stymuluje wzrost gospodarczy. Współpraca z instytucjami europejskimi w tym zakresie jest kluczowa dla dalszego rozwoju eBay oraz dla wsparcia małych przedsiębiorstw w Europie.

Sukcesy polskich przedsiębiorców na eBay

Jednym z przykładów sukcesu, który został zaprezentowany podczas wydarzenia, jest historia Jakuba Tomczyka, założyciela RallyShop.pl. Po zakończeniu kariery kierowcy rajdowego, Tomczyk postanowił otworzyć sklep z akcesoriami motorsportowymi. Jego decyzja o sprzedaży na eBay w 2010 roku okazała się kluczowa dla rozwoju firmy. „Sprzedaż na eBay pozwoliła mi przekroczyć granice lokalnego rynku i dotrzeć do klientów z całego świata. Dzięki wsparciu platformy mogłem skupić się na rozwijaniu swojej pasji do motorsportu, jednocześnie budując firmę, która dziś jest jednym z liderów w branży” – mówi Jakub Tomczyk. Jego historia pokazuje, jak eBay może wspierać polskich przedsiębiorców w zdobywaniu międzynarodowych rynków.

Wydarzenie „eBay in 2025” w Brukseli stanowiło ważny krok w kierunku zrozumienia wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą handel elektroniczny w Europie. Dzięki interakcji między przedsiębiorcami a decydentami, eBay może kontynuować rozwój i wspierać MŚP w ich dążeniach do sukcesu na jednolitym rynku europejskim.