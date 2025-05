Podsumowanie E-Commerce Connect Polska 2025

Druga edycja E-Commerce Connect Polska za nami, i był to bez dwóch zdań czas intensywnych rozmów, cennych spotkań i realnej wymiany doświadczeń między liderami polskiego i międzynarodowego e-commerce. Mieliśmy przyjemność być Patronem Medialnym wydarzenia.

W malowniczej scenerii Pałacu Mała Wieś spotkało się ponad 200 uczestników: dyrektorzy e-commerce, liderzy technologiczni, przedstawiciele najbardziej rozpoznawalnych marek i innowacyjnych dostawców rozwiązań. Uczestnicy z różnych krajów i branż, spotkali się by wspólnie rozmawiać o przyszłości handlu cyfrowego, dzielić się doświadczeniami i nawiązywać realne, wartościowe relacje.

Atmosfera wydarzenia łączyła w sobie kameralność, profesjonalizm i energię do działania.

W programie znalazły się m.in.:

inspirujące prelekcje (np. o epidemii zwrotów, ekspansji zagranicznej, czy strategicznej transformacji cyfrowej oraz odporności organizacji na zmiany rynkowe),

panel dyskusyjny poprowadzony przez Marka Kicha (Satisfly), w którym wzięli udział przedstawiciele OstroVit, Clarena oraz Super-Pharm

dopasowane spotkania 1:1 pomiędzy markami i dostawcami, które dla wielu uczestników okazały się początkiem przyszłych współprac.

sesje networkingowe podczas lunchu, golfa, koktajlu i kolacji galowej.





Częstym motywem przewijającym się w rozmowach była potrzeba ciągłej innowacji, odporności na zmiany rynkowe oraz personalizacji doświadczeń klienta. Cytując jednego z uczestników: „To wydarzenie nie tylko inspiruje, ale daje konkretne narzędzia i relacje, które pozwalają działać dalej – szybciej i mądrzej.”

Nieodłączną częścią E-Commerce Connect jest networking – przemyślany i merytoryczny.

Nie zabrakło więc przestrzeni na mniej formalne momenty, od wspólnego lunchu, przez rozmowy na świeżym powietrzu, po wieczorne spotkania przy winie.

Spotkania na tarasie, wymiana myśli w cieniu drzew, networking w eleganckich wnętrzach Pałacu Mała Wieś, wszystko to tworzyło atmosferę sprzyjającą otwartym rozmowom i budowaniu relacji, które mają szansę przetrwać długo po zakończeniu wydarzenia.

To właśnie dzięki uczestnikom i organizatorom E-Commerce Connect Polska to coś więcej niż konferencja — to wydarzenie, który łączy tych, którzy nie chcą stać w miejscu. To przestrzeń do wymiany myśli, poszukiwania rozwiązań i wspólnego budowania przyszłości e-handlu.

Do zobaczenia na kolejnej edycji! >> https://www.ecommerceconnect.pl/

Materiał przygotowany przez organizatorów. Zachęcamy do współpracy przy promocji Państwa wydarzeń.