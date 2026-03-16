Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) opublikowało wyjaśnienia dotyczące zasad zwrotu towarów zakupionych w e-sklepach z innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi przepisami, konsument ponosi koszt odesłania produktu tylko wtedy, gdy sprzedawca poinformował o tym w sposób jasny i zrozumiały przed dokonaniem zakupu. W przeciwnym razie obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na przedsiębiorcę.

Podsumowanie

Koszt zwrotu: Konsument płaci za odesłanie towaru, tylko jeśli sprzedawca poinformował o tym przed zakupem.

Obowiązek informacyjny: Sprzedawca musi podać konkretną kwotę lub sposób obliczenia kosztu zwrotu.

Bezpieczeństwo zakupów: Zakupy w e-sklepach z innych krajów UE są tak samo bezpieczne, jak zakupy krajowe.

Jednolite prawa: Konsumenci w całej Unii Europejskiej korzystają z tych samych praw konsumenckich.

Towary wielkogabarytowe: Koszt odesłania może być znaczny przy produktach dużych lub wysyłanych z magazynów poza Polską.

Kiedy konsument ponosi koszt zwrotu

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, podstawową zasadą jest to, że konsument może ponieść koszt odesłania towaru do sprzedawcy, ale tylko pod jednym warunkiem – musi zostać o tym poinformowany przed dokonaniem zakupu. Informacja ta musi być przekazana w sposób jasny i zrozumiały, co oznacza, że nie może być ukryta w gąszczu innych zapisów regulaminu. Kupując online w kraju Unii Europejskiej, konsument ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny.

Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o koszcie zwrotu z góry, podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia. Brak takiej informacji sprawia, że obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej automatycznie przechodzi na przedsiębiorcę. To ważne zabezpieczenie dla konsumentów, którzy nie powinni ponosić nieprzewidzianych wydatków związanych ze zwrotem produktu.

Bezpieczeństwo zakupów transgranicznych

„Zakupy w e-sklepach z innych krajów Unii Europejskiej są dziś tak samo bezpieczne jak zakupy krajowe. Kupujący w całej UE korzystają z jednolitych praw” – podkreśla Wojciech Szczerba, koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Unijne przepisy konsumenckie zapewniają spójną ochronę bez względu na to, w którym państwie członkowskim zarejestrowany jest sprzedawca.

Konsumenci mogą być jednak zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy dotyczące kosztów dostawy i zwrotu, które mogą znacząco wpłynąć na finalny koszt transakcji.

Specyfika towarów wielkogabarytowych

W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny. Przepisy nie określają górnej granicy kosztów zwrotu, które może ponieść konsument, dlatego tym ważniejsze jest zapoznanie się z informacjami sprzedawcy przed dokonaniem zakupu.

Europejskie Centrum Konsumenckie rekomenduje, aby konsumenci przed zakupem w zagranicznym e-sklepie sprawdzili nie tylko cenę produktu, ale także wszystkie dodatkowe koszty – dostawy, ewentualnego zwrotu oraz ewentualnych opłat celnych (w przypadku przesyłek z krajów spoza UE).

Jak sprawdzić koszty przed zakupem

Przed dokonaniem zakupu w e-sklepie z innego kraju UE warto przeanalizować kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, należy dokładnie przeczytać regulamin sklepu, zwracając szczególną uwagę na sekcje dotyczące zwrotów i reklamacji. Po drugie, sprawdźmy politykę kosztów dostawy – niektóre sklepy oferują darmową dostawę powyżej określonej kwoty zamówienia.

Warto również zweryfikować, czy sprzedawca podaje konkretną kwotę kosztu zwrotu, czy jedynie ogólny sposób jej obliczenia. W przypadku braku jasnych informacji, konsument ma prawo domagać się ich uzupełnienia przed dokonaniem zakupu. Jeśli sprzedawca nie spełni tego obowiązku, koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy będą po jego stronie.

Pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Sieć ECC-Net oferuje bezpłatne porady i pomoc w rozwiązywaniu sporów transgranicznych między konsumentami a przedsiębiorcami.

W przypadku problemów z zagranicznym sprzedawcą, polski oddział ECK może pomóc w kontakcie z odpowiednim centrum w kraju sprzedawcy. To ułatwia dochodzenie praw konsumenckich bez konieczności angażowania się w kosztowne i czasochłonne postępowania sądowe w innym państwie.