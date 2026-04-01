Manipulacja recenzjami staje się kosztowna dla e-commerce od marca 2026. UOKiK rozpoczyna egzekucję kar administracyjnych za fałszywe opinie, w tym do 10% obrotu rocznego za manipulację. Platformy jak Allegro i Amazon muszą przygotować się na raporty transparentności DSA w lutym 2026.

Podsumowanie

• UOKiK egzekwuje kary od marca 2026: 10% obrotu za manipulację recenzjami, 4% za brak dowodów, 2 mln zł dla zarządu.

• DSA nakłada 6% globalnego obrotu kary; raporty transparentności od lutego 2026 dla Amazon, Booking, Zalando, Allegro.

• 42% treści recenzji na rynku to niezweryfikowane opinie.

• Zwrot towaru wydłużony z 14 dni do 12 miesięcy w kontekście regulacji konsumenckich.

Kary administracyjne UOKiK za manipulację recenzjami od marca 2026

Od marca 2026 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczyna pełną egzekucję kar administracyjnych za manipulację recenzjami na platformach e-commerce. Kary za bezpośrednią manipulację opiniami klientów wynoszą do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy. W przypadku braku udokumentowanych dowodów na autentyczność recenzji, sankcje spadają do 4% obrotu. Członkowie zarządu narażeni są na indywidualne kary w wysokości do 2 mln zł. Te regulacje wynikają z nowelizacji przepisów konsumenckich, które wzmacniają algorytmy nadzorcze weryfikujące treści generowane przez użytkowników.

Na rynku polskim 42% recenzji pozostaje niezweryfikowanych, co potęguje ryzyko dla platform sprzedażowych. UOKiK planuje intensywne kontrole, skupiając się na największych graczach, takich jak Allegro. Wprowadzenie tych kar wiąże się również ze zmianami w prawach konsumenta, w tym wydłużeniem terminu zwrotu towaru z 14 dni do 12 miesięcy, co ma chronić przed zakupami opartymi na fałszywych opiniach. Algorytmy nadzorcze będą automatycznie flagować podejrzane wzorce, takie jak masowe publikacje identycznych komentarzy czy nagłe skoki ocen produktów.

„Nielegalne praktyki związane z manipulowaniem recenzjami przestały być niewidoczne dla algorytmów nadzorczych. W 2026 roku każda niezweryfikowana opinia zostawia ślad, który systemy kontrolne UOKiK identyfikują w czasie rzeczywistym" – mówi Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TrustMate.io. „W świecie AI i tzw. Agentic Commerce, gdzie decyzje zakupowe coraz częściej podejmuje sztuczna inteligencja, nie ma miejsca na szarą strefę lub nielegalne praktyki, np. manipulowanie opiniami." – komentuje Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TrustMate.io.

Raporty transparentności DSA i globalne kary za manipulację recenzjami w 2026

Digital Services Act (DSA) wprowadza obowiązek publikacji raportów transparentności od lutego 2026 dla kluczowych platform, w tym Amazon, Booking, Zalando i Allegro. Dokumenty te muszą szczegółowo opisywać działania przeciwko manipulacji recenzjami, w tym użycie algorytmów nadzorczych do wykrywania fałszywych opinii. Kary za naruszenia DSA sięgają 6% globalnego obrotu firmy, co dla gigantów jak Amazon oznacza potencjalnie miliardy euro. Raporty będą publicznie dostępne, umożliwiając organom nadzoru, takim jak UOKiK, weryfikację skuteczności systemów weryfikacji.

W lutym 2026 platformy zobowiązane są do ujawnienia statystyk dotyczących usuniętych recenzji, liczby zweryfikowanych treści oraz algorytmów nadzorczych stosowanych w Agentic Commerce. Na polskim rynku, gdzie 42% opinii jest niezweryfikowanych, te raporty staną się kluczowym narzędziem egzekucji. DSA harmonizuje regulacje unijne, uzupełniając krajowe kary UOKiK – manipulacja recenzjami podlega podwójnemu nadzorowi. Wydłużenie zwrotu towaru do 12 miesięcy wpisuje się w szerszy pakiet ochronny, ograniczając straty konsumentów oszukanych fałszywymi opiniami.

Platformy muszą wdrożyć automatyczne filtry, blokujące niezweryfikowane opinie przed publikacją. Brak raportów transparentności grozi natychmiastowymi karami administracyjnymi. W 2026 DSA raporty obejmą dane o milionach recenzji, z naciskiem na wykrywanie botów i płatnych promocji. Te obowiązki synchronizują się z egzekucją UOKiK od marca, tworząc jednolity front przeciwko manipulacji.