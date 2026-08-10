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Nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja i automatyzacja coraz śmielej wkraczają do branży cleaningowej.

Jeszcze kilka lat temu większość firm sprzątających zarządzała swoją działalnością przy pomocy arkuszy Excel, kalendarzy, komunikatorów oraz wielu różnych aplikacji. Każde z tych narzędzi spełniało określoną funkcję, jednak żadne nie pozwalało zarządzać całym przedsiębiorstwem z jednego miejsca.

Na początku działalności taki model pracy wydaje się wystarczający. Jednak wraz ze wzrostem liczby klientów, pracowników i realizowanych zleceń pojawiają się nowe wyzwania. Planowanie harmonogramów zajmuje coraz więcej czasu, komunikacja staje się trudniejsza, a właściciele firm coraz częściej poświęcają energię na administrację zamiast na rozwój swojego biznesu.

To właśnie ten problem zauważyła młoda przedsiębiorczyni, która postanowiła stworzyć rozwiązanie odpowiadające na realne potrzeby branży usług sprzątających.

Tak narodził się NovaTrade Solutions – nowoczesny startup technologiczny rozwijający inteligentną platformę do kompleksowego zarządzania firmami cleaningowymi.

Technologia tworzona z myślą o konkretnej branży

Jak podkreśla założycielka projektu, większość dostępnych na rynku systemów CRM została zaprojektowana przede wszystkim dla działów sprzedaży. Tymczasem firmy sprzątające funkcjonują według zupełnie innych zasad.

Każdego dnia zarządzają harmonogramami pracowników, obsługują cykliczne zlecenia, kontrolują jakość wykonanych usług, prowadzą rozliczenia finansowe oraz dbają o sprawną komunikację zarówno z klientami, jak i zespołami pracującymi w terenie.

W praktyce oznacza to konieczność korzystania z wielu różnych narzędzi jednocześnie, co często prowadzi do chaosu organizacyjnego i utraty cennego czasu.

NovaTrade Solutions powstało właśnie po to, aby wszystkie te procesy połączyć w jednym, spójnym systemie.

Sztuczna inteligencja wspiera codzienną pracę

Jednym z najciekawszych elementów rozwijanej platformy jest wykorzystanie sztucznej inteligencji jako codziennego wsparcia dla właścicieli i managerów.

Zamiast przeszukiwać kilka programów jednocześnie, użytkownik może w ciągu kilku sekund uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące działalności firmy.

Którzy pracownicy są dostępni jutro? Które faktury nadal oczekują na płatność? Które zlecenia wymagają kontroli jakości? Czy wszystkie zaplanowane wizyty zostały zakończone?

Automatyzacja takich procesów pozwala znacząco ograniczyć ilość pracy administracyjnej oraz podejmować decyzje szybciej i w oparciu o aktualne dane.

Startup z międzynarodowymi ambicjami

Od samego początku projekt rozwijany jest z myślą o rynku międzynarodowym.

Twórcy NovaTrade Solutions zauważyli, że firmy sprzątające na całym świecie mierzą się z bardzo podobnymi wyzwaniami. Niezależnie od kraju, przedsiębiorcy potrzebują narzędzi, które uproszczą codzienne zarządzanie, zwiększą przejrzystość procesów oraz pozwolą rozwijać firmę bez konieczności zwiększania liczby obowiązków administracyjnych.

Dlatego platforma projektowana jest jako nowoczesne rozwiązanie typu SaaS, które może wspierać zarówno niewielkie lokalne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa posiadające wiele oddziałów.

Cyfrowa transformacja branży już trwa

Eksperci od kilku lat podkreślają, że branża usług sprzątających przechodzi intensywną transformację cyfrową.

Rosną oczekiwania klientów, zwiększa się liczba procesów do zarządzania, a właściciele firm potrzebują szybkiego dostępu do danych pozwalających podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od korzystania z wielu niezależnych aplikacji na rzecz jednej zintegrowanej platformy, która łączy planowanie pracy, zarządzanie personelem, finanse, raportowanie oraz kontrolę jakości.

To właśnie w tym kierunku rozwija się obecnie cała branża.

NovaTrade Solutions patrzy w przyszłość

Twórcy startupu wierzą, że nowoczesna technologia powinna przede wszystkim upraszczać prowadzenie biznesu.

Celem NovaTrade Solutions nie jest stworzenie kolejnego programu CRM, lecz kompleksowego środowiska pracy, które pozwoli właścicielom firm sprzątających poświęcać mniej czasu na administrację, a więcej na rozwój przedsiębiorstwa i budowanie relacji z klientami.

W czasach, gdy sztuczna inteligencja i automatyzacja stają się standardem w coraz większej liczbie branż, takie rozwiązania mogą w najbliższych latach znacząco zmienić sposób funkcjonowania firm usługowych.

Więcej informacji

Więcej o projekcie NovaTrade Solutions można znaleźć na oficjalnych kanałach firmy:

Strona internetowa: https://novatrade.solutions

Instagram: https://instagram.com/novatrade.solutions