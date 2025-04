Alsendo: 56% firm korzysta z cyfrowych map dostaw

Z danych wynika, że 56% przedsiębiorstw korzysta z cyfrowych map punktów odbioru, co nie tylko zwiększa komfort klientów, ale także usprawnia organizację dostaw. Ponadto, 52% firm monitoruje stany magazynowe w czasie rzeczywistym, a połowa z nich śledzi terminowość dostaw. Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej istotna, chociaż jej zastosowanie wciąż ogranicza się do najbardziej zaawansowanych technologicznie firm. AI umożliwia zaawansowaną personalizację komunikacji, analizę danych klientów oraz prognozowanie ich zachowań zakupowych.

Podsumowanie

• Cyfrowe mapy punktów odbioru zwiększają komfort klientów.

• Sztuczna inteligencja wspiera personalizację i analizę danych.

• Obsługa klienta po zakupie staje się kluczowym elementem relacji.

Przesyłka jako początek relacji z klientem

Z raportu Alsendo wynika, że wiele firm wciąż postrzega przesyłkę jako zakończenie procesu zakupowego. Jednak najbardziej świadome przedsiębiorstwa traktują ją jako początek długofalowej relacji z klientem. Realizacja dostawy przestaje być jedynie jednym z procesów logistycznych; staje się kluczowym momentem kontaktu z klientem oraz narzędziem budowania lojalności. „Komunikacja po zakupie może być źródłem wartości dodanej, która wpływa na postrzeganie marki i przyszłe decyzje zakupowe” – komentuje Arkadiusz Kawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Firmy, które potrafią wykorzystać ten moment, nie tylko szybciej dostarczają, ale także skuteczniej przyciągają klientów na dłużej.

Nowe technologie w obsłudze klienta

W odpowiedzi na potrzeby rynku, Alsendo opracowało rozwiązanie, które usprawnia cały proces obsługi klienta po zakupie. System ten integruje funkcje takie jak automatyczne powiadomienia e-mail, personalizowane strony śledzenia przesyłek z elementami brandingu, intuicyjne mapy punktów nadania i odbioru, a także analitykę efektywności dostaw i zwrotów. Dzięki łatwej integracji z popularnymi platformami e-commerce, narzędzie to pozwala firmom na budowanie spójnego doświadczenia zakupowego – od momentu kliknięcia „dodaj do koszyka” aż po odebranie paczki. W ten sposób, Alsendo wspiera przedsiębiorstwa w tworzeniu lepszych relacji z klientami.

Zmiana definicji dobrej obsługi klienta

Współczesna definicja dobrej obsługi klienta ewoluuje. Dziś liczy się nie tylko szybkość dostawy, ale także to, co dzieje się wokół niej. Transparentna komunikacja, personalizacja, wygodne narzędzia oraz poczucie kontroli po stronie konsumenta stają się nowym standardem. Firmy, które potrafią zrozumieć i odpowiednio zagospodarować ten moment kontaktu z klientem, zyskują przewagę – nie tylko operacyjną, ale przede wszystkim relacyjną. To właśnie relacja, a nie jednorazowa transakcja, decyduje o przyszłości e-commerce. W kontekście tych zmian, Alsendo dostarcza narzędzi, które wspierają przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do nowych oczekiwań klientów.

Pełna treść raportu do pobrania na stronach alsendo.com.