ZalandoDuża europejska platforma sprzedaży mody, działająca w wielu krajach. Poza własnym asortymentem prowadzi program partnerski, w którym marki i sklepy sprzedają odzież oraz obuwie bezpośrednio kupującym Zalando.Pełna definicja w słowniku → podaje, że w 2025 roku jego rozwiązania Size & Fit pozwoliły uniknąć 8 proc. zwrotów związanych z niewłaściwym rozmiarem. Narzędzia dotyczące rozmiaru i dopasowania obejmują obecnie ok. 70 proc. asortymentu platformy.

W pierwszym kwartale 2026 roku z cyfrowych asystentów Zalando skorzystało ok. 10 mln klientów. Firma rozwija też cyfrową przymierzalnię oraz narzędzia określające wymiary ciała na podstawie zdjęć lub filmu.

Podsumowanie

Rozwiązania Size & Fit miały w 2025 roku zapobiec 8 proc. zwrotów związanych z niewłaściwym rozmiarem.

W pilotażach cyfrowej przymierzalni odsetek zwrotów był niższy nawet o 40 proc.

Z narzędzia do określania wymiarów ciała skorzystało ponad 1,5 mln klientów.

W pierwszym kwartale 2026 roku z cyfrowych asystentów skorzystało ok. 10 mln klientów.

AI w wyszukiwaniu i dopasowaniu produktów

Według badania McKinsey z grudnia 2025 roku 38 proc. konsumentów z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii korzystało z AI przy wyszukiwaniu produktów i usług lub podejmowaniu decyzji zakupowych. Wśród osób używających AI w tym procesie 63 proc. wykorzystywało ją do porównywania marek, modeli, cen i opinii.

Raport „E-commerce w Polsce”, stworzony przez PBI, IAB Polska, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa ALK, wskazuje, że z AI w procesie zakupowym korzysta połowa polskich internautów, a 19 proc. robi to często.

„Nasi klienci nie pytają już o to, jak znaleźć czarne buty, ale o to, co założyć na konkretną okazję lub w konkretnym miejscu. Widzimy, że AI zmienia podejście konsumentów i sposób, w jaki kupujący wchodzą w interakcję z e-commerce” – mówi Alejandro Saucedo, dyrektor ds. AI, danych i platformy w dziale rynków Zalando.

Zwroty i cyfrowa przymierzalnia

Zalando wskazuje, że w europejskim internetowym handlu modą zwracanych jest nawet ok. 50 proc. zamówionych produktów, a problemy z rozmiarem i dopasowaniem mogą odpowiadać za połowę zwrotów. W przypadku dżinsów odsetek zwrotów może sięgać 65 proc.

Firma rozwija rozwiązania dotyczące rozmiaru i dopasowania od 2018 roku. Cyfrowa przymierzalnia pozwala zrobić sobie zdjęcie, poznać swoje wymiary ciała i wykorzystać te informacje do znalezienia idealnego dopasowania, a nie tylko odpowiedniego rozmiaru. Z narzędzia określającego wymiary na podstawie zdjęć lub filmu skorzystało ponad 1,5 mln klientów.

AI w treściach marketingowych

Zalando wykorzystuje AI także do przygotowywania treści związanych z modą i trendami. Według firmy 90 proc. treści marketingowych na stronie jest generowanych przez sztuczną inteligencję, a procesy wspierane przez AI skróciły cykl produkcji tych materiałów z sześciu–ośmiu tygodni do kilku dni.

Firma podaje również, że bardziej rozbudowane treści zwiększają zaangażowanie klientów o ok. 10 proc., a klienci oglądający filmy produktowe są trzykrotnie bardziej skłonni do zakupu.