OnBuy, marketplace cashbackowy, rozszerza działalność do 21 krajów, uruchamiając osiem nowych rynków. Rejestracja dla retailerów jest otwarta w Szwecji, Norwegii, Danii, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, w Czechach i Szwajcarii. Decyzja o ekspansji opiera się na silnych wynikach w pierwszych 12 krajach, gdzie platforma utrzymuje 152% kwartalny wzrost sprzedaży.

Podsumowanie

• 152% kwartalnego wzrostu sprzedaży w pierwszych 12 rynkach UE – OnBuy skaluje ekspansję europejską.

• 300% wzrostu średniej miesięcznej liczby wizyt w II półroczu – rosnące zainteresowanie kupujących.

• 374% wzrostu w fazie beta na nowych rynkach – szybka adopcja przez retailerów.

• Dostęp do 35 mln europejskich kupujących – zasięg transgraniczny dla sprzedawców.

• Model bez konkurencji z retailerami – marketplace nie posiada własnych zapasów.

Ekspansja na nowe rynki europejskie

OnBuy uruchomił działalność w ośmiu dodatkowych krajach europejskich, zwiększając łączną obecność do 21 rynków. Nowe rynki – Szwecja, Norwegia, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Czechy i Szwajcaria – odnotowały 374% kwartalny wzrost w fazie beta. Wyniki te wskazują na duże zapotrzebowanie na marketplace zapewniający retailerom ochronę marży i transparentne zasady współpracy.

Ekspansja potwierdza rosnący w Europie trend w kierunku platform, które wspierają retailerów zamiast z nimi konkurować. OnBuy nie posiada własnych zapasów i nigdy nie konkuruje z partnerami handlowymi, co odróżnia go od tradycyjnych marketplace’ów.

Wyniki wzrostu na pierwszych rynkach

Pierwsza fala ekspansji OnBuy objęła 12 krajów europejskich, gdzie platforma osiągnęła znaczące wyniki wzrostu. W drugim półroczu odnotowano 152% kwartalnego wzrostu sprzedaży oraz 300% wzrostu średniej miesięcznej liczby wizyt. Dane te potwierdzają skuteczność modelu cashbackowego w budowaniu zaangażowania kupujących i powracających transakcji.

Model cashbackowy i korzyści dla retailerów

OnBuy jest marketplace’em, który oferuje klientom natychmiastowy cashback przy każdym zakupie. Mechanizm ten napędza powtarzalność zamówień, zwiększa wartość klienta i daje retailerom przewagę konkurencyjną. Program lojalnościowy jest wbudowany w platformę, co eliminuje konieczność budowania własnych systemów rabatowych.

Retailerzy dołączający do sieci OnBuy zyskują szybki dostęp do ponad 35 mln europejskich kupujących. Platforma oferuje przejrzyste opłaty, zautomatyzowane narzędzia podatkowe do sprzedaży transgranicznej oraz transparentne zasady współpracy. Model oparty na braku konkurencji z retailerami zapewnia ochronę marży i długoterminową stabilność.

Stanowisko CEO OnBuy

„W całej Europie retailerzy szukają nowych, uczciwszych modeli współpracy. Mają dość marketplace’ów, które z nimi konkurują, obniżają marże lub zmieniają zasady w trakcie gry. OnBuy pokazuje, że można działać inaczej – a potwierdza to dynamika naszego wzrostu” – powiedział Cas Paton, CEO i założyciel OnBuy. Dodał: „Jesteśmy jedynym marketplace’em, który oferuje klientom realną gotówkę za każdy zakup. To napędza powtarzalność zamówień, zwiększa wartość klienta i daje retailerom przewagę konkurencyjną od pierwszego dnia.”

Cas Paton podkreślił, że ten etap ekspansji zbliża OnBuy do w pełni paneuropejskiego marketplace’u opartego na uczciwości, transparentności i wzroście. Dla retailerów to moment, w którym mogą zdobyć przewagę i zbudować pozycję, podczas gdy platforma zmienia krajobraz e-commerce.

Rejestracja dla polskich sprzedawców

Polscy retailerzy mogą rejestrować się na platformie OnBuy i rozpoczynać sprzedaż na 21 rynkach europejskich. Marketplace oferuje zaawansowane narzędzia do ekspansji transgranicznej, w tym zautomatyzowany system podatkowy ułatwiający rozliczenia międzynarodowe. Platforma obsługuje miliony produktów w kategoriach takich jak elektronika, zabawki, uroda czy dom i ogród.

OnBuy został założony w Wielkiej Brytanii w 2016 roku przez Casa Patona. Platforma szybko rozszerza działalność w Europie, dostarczając realną wartość klientom i zmieniając rynek marketplace’ów. Polscy sprzedawcy mogą uzyskać przewagę pierwszego ruchu na najszybciej rosnącym marketplace’ie w Europie.