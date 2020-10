OTOMOTO Profi powstał w odpowiedzi na oczekiwania klientów szukających dedykowanej platformy kupna i sprzedaży maszyn ciężkich. Serwis oferuje sprzedawcom i poszukującym technologie analizy wartości pojazdów i maszyn oraz dotarcie do szerokiego zasięgu partnerów grupy OLX – wkrótce także platformy Tradus.

Użytkownicy OTOMOTO mogą korzystać z nowego portalu do zakupu i sprzedaży ciężkich maszyn z sektorów gospodarki o kluczowym znaczeniu (budownictwo, rolnictwo, transport). OTOMOTO Profi cechuje know-how dotyczący rynków europejskich i informacji o maszynach ciężkich oraz szereg rozwiązań opartych na danych, m.in. narzędzie szacujące cenę danej oferty na tle konkurencji.

Narzędzia analityki biznesowej dostępne w panelach kont sprzedawców umożliwiają zarządzanie danymi zbieranymi w czasie emisji ogłoszeń, a także kontaktami z potencjalnymi kupującymi. Twórcy dostosowali też produkt pod względem zaawansowanych filtrów, takich jak konfiguracja napędu, wybór normy spalin, waga, DMC, ładowność, wysokość podnoszenia itd. Obok dotychczasowych rozwiązań publikacji ogłoszeń sprzedaży, nowością jest możliwość wystawiania ogłoszeń najmu maszyn ciężkich.

Profesjonalizm branży, poziom zaawansowania, a także rozbudowana i specjalistyczna oferta, oraz relacje rynkowe znacznie wykraczające poza granice jednego kraju to kluczowe bodźce, które przekonały nas do stworzenia produktu dedykowanego pojazdom ciężkim. To odpowiedź na potrzeby zawodowców, zarówno kupujących, jak i sprzedających, którzy mają wysokie wymagania i poszukują rozwiązań poszerzających zasięg ogłoszeń i zapewniających precyzyjne dotarcie do grup docelowych. Dostęp do międzynarodowych danych i inteligentnych algorytmów wspierających proces kupna i sprzedaży stanowi obecnie prawdziwą wartość dla klientów – mówi Grigoriy Grigoriev, Head of Corporate Development europejskich struktur motoryzacyjnych Grupy OLX.

Zamieszczane na platformie ogłoszenia będą automatycznie eksportowane do serwisów OTOMOTO, OLX.pl, OLX.ua, a wkrótce także Tradus – globalnej platformy kupna i sprzedaży używanych pojazdów i maszyn ciężkich, która w ciągu ostatniego roku zgromadziła ponad 5,4 mln użytkowników. OTOMOTO Profi umożliwi więc sprzedającym dostęp do zasięgów innych serwisów Grupy OLX, w znacznym stopniu ułatwi dotarcie do specjalistycznej grupy docelowej, a także usprawni proces poszukiwania samym kupującym.

OTOMOTO Profi jest dostępne w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej.