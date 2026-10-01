OLX Group od 2018 roku przeznaczyła na rozwój sztucznej inteligencji ponad 200 milionów dolarów, w tym 30 milionów dolarów w 2026 roku. Firma wdrożyła ponad 85 rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym oraz kilkanaście rozwiązań agencyjnych.

Podsumowanie

Inwestycje OLX Group w AI przekroczyły 200 milionów dolarów od 2018 roku.

W 2026 roku firma przeznaczyła na ten cel 30 milionów dolarów.

AutoGPT, zintegrowany z ChatGPT, ma umożliwiać wyszukiwanie aut w języku naturalnym.

W Polsce zespół OLX Group liczy ponad 1300 osób.

Narzędzia dla kupujących i sprzedających auta

AutoGPT zintegrowany z ChatGPT pozwala kupującym opisywać potrzeby dotyczące samochodu w języku naturalnym zamiast filtrować dużą liczbę parametrów. Drugim rozwiązaniem jest Kreator Ogłoszeń AI, który w kilka sekund przekształca zdjęcia i opis ogłoszenia w materiał wideo.

Narzędzie ma pomagać sprzedawcom i dealerom w prezentowaniu ofert. Christian Gisy, CEO OLX Group, wskazał, że rozwój technologii ma wspierać użytkowników w podejmowaniu decyzji zakupowych, a nie zastępować ludzi ani tradycyjnych dealerów.

Polska w strukturze OLX Group

Polska jest jednym z rynków, na których OLX Group wdraża i testuje algorytmy. Firma zatrudnia w kraju ponad 1300 osób. W sektorze motoryzacyjnym kluczową platformą grupy w Polsce jest OTOMOTO.