OLX Group od 2018 roku przeznaczyła na rozwój sztucznej inteligencji ponad 200 milionów dolarów, w tym 30 milionów dolarów w 2026 roku. Firma wdrożyła ponad 85 rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym oraz kilkanaście rozwiązań agencyjnych.
Podsumowanie
- Inwestycje OLX Group w AI przekroczyły 200 milionów dolarów od 2018 roku.
- W 2026 roku firma przeznaczyła na ten cel 30 milionów dolarów.
- AutoGPT, zintegrowany z ChatGPT, ma umożliwiać wyszukiwanie aut w języku naturalnym.
- W Polsce zespół OLX Group liczy ponad 1300 osób.
Narzędzia dla kupujących i sprzedających auta
AutoGPT zintegrowany z ChatGPT pozwala kupującym opisywać potrzeby dotyczące samochodu w języku naturalnym zamiast filtrować dużą liczbę parametrów. Drugim rozwiązaniem jest Kreator Ogłoszeń AI, który w kilka sekund przekształca zdjęcia i opis ogłoszenia w materiał wideo.
Narzędzie ma pomagać sprzedawcom i dealerom w prezentowaniu ofert. Christian Gisy, CEO OLX Group, wskazał, że rozwój technologii ma wspierać użytkowników w podejmowaniu decyzji zakupowych, a nie zastępować ludzi ani tradycyjnych dealerów.
Polska w strukturze OLX Group
Polska jest jednym z rynków, na których OLX Group wdraża i testuje algorytmy. Firma zatrudnia w kraju ponad 1300 osób. W sektorze motoryzacyjnym kluczową platformą grupy w Polsce jest OTOMOTO.
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