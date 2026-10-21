84 proc. respondentów raportu OTOMOTO „Klienci Jutra” chce osobiście obejrzeć samochód przed podjęciem decyzji o zakupie. Tylko 3 proc. badanych chciałoby przejść cały proces bez udziału sprzedawcy.
OTOMOTO rozwija narzędzia wykorzystujące AI dla profesjonalnych sprzedających i kupujących, m.in. Kreator Ogłoszeń, Automatyczne Opisy, Smart Wideo, AutoIQ oraz konwersacyjnego asystenta AutoGPT.
Podsumowanie
- 84 proc. respondentów chce obejrzeć samochód osobiście przed zakupem.
- 38 proc. badanych chce od razu widzieć, czy auto jest dostępne.
- 14 proc. respondentów korzysta z ChatGPT lub Gemini jako źródła informacji o samochodach.
- Z kategorii motoryzacyjnych OTOMOTO i OLX korzysta średnio blisko 2,6 mln aktywnych użytkowników każdego dnia.
Technologia w procesie zakupu auta
W raporcie OTOMOTO kupujący wskazywali oczekiwania wobec cyfrowych rozwiązań. Możliwości porównywania ofert online oczekuje 35 proc. respondentów, a 28 proc. – zdalnej wyceny auta pozostawianego w rozliczeniu.
Po stronie kupujących AutoGPT pozwala rozpocząć poszukiwanie samochodu od opisania potrzeb własnymi słowami. Asystent zadaje pytania doprecyzowujące i pomaga zawęzić wybór. Dla sprzedających firma udostępnia narzędzia wspierające pracę z ofertami, leadami i cenami.
Automatyzacja a rola sprzedającego
„Dziś technologia pomaga nam szybciej przygotować ogłoszenie i automatyzować proces, a sprzedający może skupić się na wiedzy o konkretnym samochodzie, bo tylko on wie o nim wszystko. To jest asset, który trzeba pielęgnować” – podkreślała Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professional Europe w OLX Group / OTOMOTO, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.
Według OTOMOTO automatyzacja może obejmować m.in. przygotowanie oferty, tworzenie opisu i materiałów promocyjnych. Wiedza o historii, stanie i serwisie konkretnego pojazdu pozostaje po stronie sprzedającego.
Dane z platform
Ogłoszenia w OTOMOTO są dodawane do ulubionych średnio ponad 377 tys. razy na dobę – wynika z danych za wrzesień 2026. OTOMOTO wskazuje, że dane te pozwalają obserwować potrzeby klientów, sposób porównywania samochodów i wyszukiwania ofert.
Wybieram informacje, które uważam za ważne dla e-commerce. Piszę, co z nich wynika, z czym się zgadzam i gdzie widzę problem.Czytaj moje komentarze →