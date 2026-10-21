84 proc. respondentów raportu OTOMOTO „Klienci Jutra” chce osobiście obejrzeć samochód przed podjęciem decyzji o zakupie. Tylko 3 proc. badanych chciałoby przejść cały proces bez udziału sprzedawcy.

OTOMOTO rozwija narzędzia wykorzystujące AI dla profesjonalnych sprzedających i kupujących, m.in. Kreator Ogłoszeń, Automatyczne Opisy, Smart Wideo, AutoIQ oraz konwersacyjnego asystenta AutoGPT.

Podsumowanie

84 proc. respondentów chce obejrzeć samochód osobiście przed zakupem.

38 proc. badanych chce od razu widzieć, czy auto jest dostępne.

14 proc. respondentów korzysta z ChatGPT lub Gemini jako źródła informacji o samochodach.

Z kategorii motoryzacyjnych OTOMOTO i OLX korzysta średnio blisko 2,6 mln aktywnych użytkowników każdego dnia.

Technologia w procesie zakupu auta

W raporcie OTOMOTO kupujący wskazywali oczekiwania wobec cyfrowych rozwiązań. Możliwości porównywania ofert online oczekuje 35 proc. respondentów, a 28 proc. – zdalnej wyceny auta pozostawianego w rozliczeniu.

Po stronie kupujących AutoGPT pozwala rozpocząć poszukiwanie samochodu od opisania potrzeb własnymi słowami. Asystent zadaje pytania doprecyzowujące i pomaga zawęzić wybór. Dla sprzedających firma udostępnia narzędzia wspierające pracę z ofertami, leadami i cenami.

Automatyzacja a rola sprzedającego

„Dziś technologia pomaga nam szybciej przygotować ogłoszenie i automatyzować proces, a sprzedający może skupić się na wiedzy o konkretnym samochodzie, bo tylko on wie o nim wszystko. To jest asset, który trzeba pielęgnować” – podkreślała Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professional Europe w OLX Group / OTOMOTO, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.

Według OTOMOTO automatyzacja może obejmować m.in. przygotowanie oferty, tworzenie opisu i materiałów promocyjnych. Wiedza o historii, stanie i serwisie konkretnego pojazdu pozostaje po stronie sprzedającego.

Dane z platform

Ogłoszenia w OTOMOTO są dodawane do ulubionych średnio ponad 377 tys. razy na dobę – wynika z danych za wrzesień 2026. OTOMOTO wskazuje, że dane te pozwalają obserwować potrzeby klientów, sposób porównywania samochodów i wyszukiwania ofert.