Packeta i ORLEN Paczka: dostawa do Czech, Słowacji, Węgier

Packeta Poland nawiązała strategiczną współpracę z ORLEN Paczką, aby ułatwić i przyspieszyć dostawy zagraniczne dla e-sklepów sprzedających za pośrednictwem Allegro do Czech, Słowacji i Węgier. Od marca ORLEN Paczka stała się partnerem Packety w zakresie realizacji usługi first mile. Ta współpraca ma na celu dostarczenie polskim sprzedawcom elastycznych i efektywnych rozwiązań logistycznych, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku e-commerce.

Podsumowanie

• Packeta i ORLEN Paczka współpracują, aby ułatwić dostawy zagraniczne.

• Sprzedawcy na Allegro mogą korzystać z usług ORLEN Paczki.

• Odbiory przesyłek odbywają się na terenie całej Polski

• Współpraca ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich e-sklepów.

Logistyka dla polskich sprzedawców

Współpraca Packety z ORLEN Paczką jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania polskiego e-commerce w zakresie szybkich i elastycznych rozwiązań logistycznych. Sprzedawcy korzystający z Packety jako dostawcy paczek do Czech, Słowacji i Węgier mogą teraz nadawać przesyłki za pośrednictwem ORLEN Paczki. Odbiory odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a realizowane są przez kuriera ORLEN Paczki. Po odbiorze przesyłki trafiają do magazynu Packety, która odpowiada za dostarczenie paczek do klientów końcowych.

Szymon Niewęgłowski, Sales Director w Packeta Poland, podkreśla: „Naszym celem jest zapewnienie polskim e-sklepom najlepszych możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Współpraca z ORLEN Paczką to kolejny krok w kierunku jeszcze lepszej logistyki, skracającej czas dostawy i zapewniającej wygodę sprzedawcom Allegro”.

Preferencje konsumentów w Czechach, na Słowacji i Węgrzech

Analizy Packety wskazują, że klienci z Czech, Słowacji i Węgier mają wysokie oczekiwania wobec logistyki e-commerce. Najchętniej wybieraną formą odbioru paczek są punkty out of home, takie jak automaty paczkowe czy punkty odbioru. W Czechach 86% mieszkańców dokonuje zakupów online, a 35% z nich korzystało z zakupów zagranicznych w ostatnim roku. Kraj ten charakteryzuje się jedną z najlepiej rozwiniętych infrastruktur dostaw poza domem w Europie, a ich popularność wzrosła o 9,71 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego.

Na Słowacji 80% Słowaków dokonuje zakupów online u zagranicznych sprzedawców, a dostawy do punktów OOH stały się dominującą formą odbioru. Udział tej formy dostawy wzrósł z 34,68% w 2023 roku do 51,04% w 2024 roku. Węgrzy również preferują elastyczność i wygodę odbioru, co sprawia, że automaty paczkowe stają się coraz bardziej popularne. Wzrost dostaw OOH na Węgrzech wyniósł 14,05 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

Wsparcie dla e-commerce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Packeta posiada największą sieć logistyczną OOH w Czechach, Słowacji i Węgrzech, co pozwala na efektywne dostarczanie paczek. Dodatkowo, firma cieszy się wysokim wskaźnikiem satysfakcji klienta na tych rynkach, osiągając 70 punktów NPS w Czechach, 68 na Słowacji i 61 na Węgrzech. Dzięki współpracy Packeta Poland i ORLEN Paczka, obie firmy nie tylko rozwijają swoją ofertę, ale także wspierają wzrost e-commerce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.