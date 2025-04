PayPo: 52% Polaków rezygnuje z zakupów online bez płatności odroczonych

Według najnowszego raportu PayPo „Polak na zakupach z BNPL”, 52% ankietowanych Polaków rezygnuje z zakupów w sklepach internetowych, które nie oferują opcji płatności odroczonych. Wzrost popularności tej formy finansowania jest zauważalny nie tylko w e-commerce, ale także w zakupach stacjonarnych, gdzie 43% badanych planuje korzystać z płatności odroczonych. Płatności odroczone stają się kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór sklepu oraz budowanie lojalności klientów.

Podsumowanie

• 52% Polaków rezygnuje z zakupów online bez płatności odroczonych.

• 43% badanych planuje korzystać z BNPL w sklepach stacjonarnych.

• Płatności odroczone wpływają na lojalność klientów.

• PayPo zyskuje na popularności wśród polskich konsumentów.

Płatności odroczone w e-commerce i nie tylko

Z raportu PayPo wynika, że co drugi badany zrezygnował z zakupu w sklepie internetowym z powodu braku opcji płatności odroczonych. Warto zauważyć, że 34,9% z tych osób przyznało, że zdarzyło im się to wielokrotnie. Klienci doceniają elastyczność finansową, jaką zapewnia ta forma płatności, co pozwala im lepiej zarządzać budżetem domowym. Dla wielu osób płatności odroczone stają się preferowanym wyborem, niezależnie od kanału zakupowego. Brak tej opcji w ofercie sklepu może skutkować poszukiwaniem alternatywnych punktów sprzedaży, które oferują BNPL.

Płatności odroczone, które od lat dominują w handlu internetowym, zyskują coraz większą popularność także w tradycyjnych punktach sprzedaży. Obecnie 15,7% badanych korzysta z tej metody płatności podczas zakupów stacjonarnych, a kolejne 43,3% planuje wdrożyć BNPL w swoich przyszłych zakupach. W marcu tego roku PayPo rozszerzyło działanie swojej wirtualnej karty na wszystkie punkty stacjonarne obsługujące terminale płatnicze. Dzięki temu klienci mogą korzystać z płatności odroczonych nie tylko w sklepach spożywczych, ale także w kinach, na stacjach benzynowych, u kosmetyczki czy fryzjera.

Preferencje zakupowe Polaków

Jak podkreśla dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, konsumenci coraz bardziej świadomie podchodzą do finansów osobistych: „Konsumenci cenią sobie płatności odroczone za wygodę, dostępność, elastyczność i bezkosztowość w przypadku spłaty zobowiązania w określonym terminie. Widoczne jest również obiecujące zjawisko wskazujące na potencjał wykorzystania płatności odroczonych w sklepach stacjonarnych, ponieważ ponad 40% konsumentów rozważa skorzystanie z tej formy płatności i kredytowania zakupu. Konsumenci oczekują transparentności i bezpieczeństwa płatności odroczonych, których zapewnienie przez oferentów przekłada się na zaufanie użytkowników do tej usługi”.

Z raportu PayPo wynika, że konsumenci najczęściej wybierają płatności BNPL przy zakupie elektroniki (55,4%), odzieży i obuwia (47,4%) oraz produktów do domu i ogrodu (33,7%). Blisko co czwarte zakupy (24,5%) przy użyciu tego rodzaju finansowania mieszczą się w kwocie 301-500 PLN, a podobnie jest w przypadku zakupów w granicach 201-301 PLN (23,4%). Częstotliwość korzystania z płatności odroczonych różni się w zależności od konsumentów. 41,1% korzysta z BNPL od 1 do 3 razy w miesiącu, a 36,9% rzadziej niż raz na miesiąc. Regularnie, 4-6 razy w miesiącu, korzysta z tej metody 11,7% klientów.

Wpływ płatności odroczonych na lojalność klientów

„Sklepy, które wprowadzają opcję płatności odroczonych, zyskują nie tylko nowych klientów, ale także budują lojalność tych, którzy już dokonują tam zakupów. Nasi klienci kupują średnio dwa razy częściej niż przeciętni użytkownicy internetu, a wartość koszyka zakupowego z PayPo wzrasta średnio o 20-40%. Dla współczesnych konsumentów BNPL to sposób finansowania wydatków, ale też narzędzie, które pomaga im zarządzać budżetem i podejmować decyzje zakupowe. Wprowadzenie tej opcji w sklepach, niezależnie od kanału, to kluczowy krok w budowaniu długoterminowych relacji z klientami, którzy preferują zakupy w miejscach, które rozumieją ich potrzeby finansowe.” – Piotr Szymczak, Chief Growth Officer, PayPo.

Wśród oferentów płatności odroczonych w Polsce największą popularnością cieszy się PayPo, z którego korzysta 44,3% użytkowników. Na drugim miejscu znalazła się Klarna, wybierana przez 22,9% badanych. PKO BP Płacę później, Alior Pay, Twisto, P24Now i Revolut mają łącznie 10,3% udziału w rynku. Dużą popularnością cieszy się także Allegro Pay, z którego korzysta 59,4% użytkowników, jednak jest to metoda dostępna wyłącznie dla kupujących na Allegro.

Dynamiczny rozwój rynku BNPL to efekt rosnącej otwartości Polaków na nowe rozwiązania finansowe. Jak wynika z raportu PayPo, aż 72,9% respondentów deklaruje gotowość do korzystania z nowych produktów, a blisko 60% jest skłonnych porzucić tradycyjne metody płatności na rzecz fintechowych rozwiązań. Co więcej, ponad 58% konsumentów aktywnie poszukuje i testuje nowe formy płatności, często jeszcze przed ich szerokim wdrożeniem na rynku. To wyraźny sygnał dla branży, że elastyczne i nowoczesne opcje płatnicze stają się standardem, a nie jedynie dodatkiem do oferty sklepów.

Cały raport: “Polak na zakupach z BNPL” dostępny jest do pobrania ze stron PayPo.pl