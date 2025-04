PayPo: Polacy nie rezygnują z tradycji wielkanocnych mimo wzrostu cen

W obliczu rosnących kosztów życia, Polacy wciąż przywiązują dużą wagę do tradycji związanych z Wielkanocą. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że święta te są postrzegane jako ważne wydarzenie rodzinne i społeczne. Mimo trudności finansowych, 57% respondentów nie planuje zwiększenia wydatków w porównaniu do lat ubiegłych. Najczęściej wskazywany budżet na organizację świąt mieści się w przedziale od 251 do 500 zł.

Podsumowanie

• Polacy nie zamierzają rezygnować z tradycji wielkanocnych mimo wzrostu cen.

• 57% badanych nie planuje zwiększenia wydatków na święta.

• Najwięcej osób planuje budżet w przedziale 251-500 zł.

• 80% respondentów przeznaczy znaczną część budżetu na zakupy spożywcze.

Ostrożne podejście do budżetu

Badanie PayPo ukazuje, że Polacy podchodzą do planowania świątecznego budżetu z rozwagą. Aż 27% uczestników badania zamierza przeznaczyć na organizację Wielkanocy od 251 do 500 zł, a 24% planuje zmieścić się w budżecie do 250 zł. Warto zauważyć, że blisko 20% badanych szacuje wydatki w przedziale 501–750 zł, a jedynie 6% ankietowanych planuje wydatki przekraczające 1 000 zł. W obliczu rosnących cen, 57% Polaków nie zamierza zwiększać wydatków w porównaniu do poprzedniego roku. Tylko 22% respondentów planuje wydać więcej, a 21% jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.

Wydatki na zakupy spożywcze

Z danych PayPo wynika, że 80% ankietowanych planuje znaczną część swojego budżetu przeznaczyć na zakupy spożywcze. To pokazuje, że tradycyjny wielkanocny stół pozostaje centralnym elementem przygotowań. W przeciwieństwie do wydatków na prezenty (10%), wyjazdy (5%) czy dekoracje (3%), Polacy koncentrują się głównie na kulinarnych aspektach świąt. Mimo że organizacja świąt jest dla Polaków ważna, nie zawsze towarzyszy jej wcześniejsze planowanie. Najwięcej respondentów (42%) zaczyna zakupy na tydzień przed Wielkanocą, a 29% zostawia to na ostatnie dni.

Rodzinne obchody Wielkanocy

Wielkanoc w Polsce ma przede wszystkim charakter rodzinny. Aż 89% badanych planuje spędzić ten czas w gronie najbliższych, a tylko 5% samodzielnie. Dla 72% Polaków Wielkanoc pozostaje wydarzeniem ważnym i pozytywnym. Warto zauważyć, że 35% respondentów planuje zakupić upominki z okazji świąt, mimo że większość (56%) nie zamierza wręczać prezentów. Najczęściej obdarowywaną grupą będą dzieci, które otrzymają prezenty od „zajączka”. Wśród najczęściej wybieranych prezentów dominują słodycze (68%), zabawki (48%) oraz kosmetyki (33%).

Badanie PayPo pokazuje, że Polacy, mimo trudności finansowych, wciąż cenią sobie tradycje wielkanocne. Wydatki na zakupy spożywcze oraz rodzinne obchody pozostają priorytetem, co może być istotnym sygnałem dla przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Warto zwrócić uwagę na te preferencje, aby dostosować ofertę do potrzeb klientów w okresie świątecznym.