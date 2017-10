PayU wprowadza usługę PayU Płacę później

PayU wprowadza nowy sposób finansowania zakupów internetowych, polegający na odroczeniu płatności do 30 dni. Usługa PayU Płacę później jest obecnie dostępna w ramach programu pilotażowego w kilkunastu popularnych sklepach internetowych.

PayU Płacę później opiera się na schemacie „kup teraz, zapłać później”. To rozwiązanie szczególnie wygodne w przypadku pilnego lub niespodziewanego wydatku, którego pokrycie ze środków na koncie jest w danym momencie niemożliwe. Taki sposób płatności ma być idealny także dla łowców okazji, którzy mogą skorzystać z wyjątkowej promocji w sklepie, nawet jeśli są przed wypłatą lub środki za wykonane zlecenie jeszcze do nich nie dotarły.

W przeciwieństwie do kart kredytowych, PayU Płacę później jest usługą bez ograniczeń. Aby z niej skorzstać nie trzeba posiadać instrumentu płatniczego, co oznacza, że nie ma w tym przypadku opłat za jego wydanie, utrzymanie czy ubezpieczenie. Z takiej odroczonej płatności można skorzystać w dowolnym momencie, a spłata w wymaganym terminie – w ciagu 30 dni – oznacza, że płacimy tylko tyle, ile kosztował zamówiony towar. Dodatkowo, jeśli kupujący uzna, że jednak chce wydłużyć okres spłaty, może rozłożyć całe zobowiązanie na 3 lub 6 miesięcznych rat, ponosząc wówczas standardowe koszty pożyczki.

Nowa metoda płatności od PayU wpisuje się także w trend tzw. „smart shoppingu”.

Chcemy dotrzeć do grona konsumentów, którzy świadomie i rozważnie podejmują decyzje zakupowe. To osoby, które cenią wysoką jakość produktów, jednak nie chcą za nie przepłacać. Z drugiej strony potrafią racjonalnie oszacować swoje możliwości finansowe – mówi Martyna Szczepaniak, Dyrektor ds. Kredytów Konsumenckich w PayU. – Dzięki PayU Płacę później można zrealizować swoje plany lub marzenia zakupowe w każdym momencie. Partner finansowy płaci za zakupy natychmiast, a kupujący zwraca środki pożyczkodawcy w ciagu 30 dni bez dodatkowych kosztów lub rozkłada zakup na korzystne raty – dodaje.

PayU Płacę później to metoda płatności polecana również osobom, które nie chcą zamrażać środków na swoim koncie, wolą sprawdzić produkt przed zapłaceniem lub zamawiają więcej produktów z zamiarem zwrotu części z nich.

PayU Płacę później – jak to działa?

PayU Płacę później to wygodny i bezpieczny sposób finansowania zakupów. Z nowej metody płatnosci można skorzystać robiąc zakupy o wartości od 100 do 2 000 złotych.

Po dodaniu towarów do koszyka należy wybrać metodę płatności PayU Płacę później, a następnie podać kilka danych, które pozwolą potwierdzić tożsamość i wyrazić zgodę na wykonanie automatycznej oceny zdolności kredytowej. Decyzja o przyznaniu pożyczki jest wydawana w ciagu kilkudziesięciu sekund, więc cały proces jest bardzo szybki.

W przypadku pozytywnej decyzji partner finansowy PayU – firma Kreditech działająca pod marką Monedo Now, finansuje zakup zamówionych towarów, a PayU natychmiast przekazuje środki do sklepu internetowego. W tym samym czasie kupujący otrzymuje na wskazany wcześniej adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem płatności i linkiem do panelu klienta, z którego może wygodnie spłacić pożyczkę, kartą lub przelewem. Najkorzystniej jest spłacić zobowiązanie w ciagu 30 dni, bo wówczas spłacamy dokładnie tyle, ile kosztowały zakupy. Przed upływem tego terminu, kupujący otrzyma przypomnienie o zbliżającym się terminie spłaty. W przypadku braku wymaganej wpłaty cała kwota zostanie automatycznie rozłożona na 6 rat, z prowizją 4,08% w skali miesięcznej.

Właściciel sklepu internetowego nie musi czekać 30 dni na zapłatę za towar, ponieważ partner finansowy dokonuje zapłaty za zamówienie kupującego jeszcze przed wysyłką. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego sklep zwraca sumę zamówienia za pośrednictwem PayU na rachunek partnera finansowego.

Usługa PayU Płacę później jest efektem strategicznej współpracy PayU i grupy technologicznej Kreditech, w którą w maju br. PayU zainwestowało 110 mln euro. Polska jest pierwszym krajem, w którym nowy sposób finansowania zakupów został zaoferowany sklepom internetowym i konsumentom.

Z PayU Płacę później mozna już skorzystać, w ramach programu pilotażowego, w kilkunastu sklepach internetowych. Więcej informacji na temat usługi PayU Płacę później: place-pozniej.payu.pl