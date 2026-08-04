PKO Bank Polski jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce zrealizował płatność zbliżeniową BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → na iPhonie. Transakcja testowa odbyła się 30 lipca 2026 r. w sklepie Lidl, gdzie za pomocą aplikacji PKO Junior zapłacono 5,49 zł za zakupy. Pilotaż otwiera drogę do udostępnienia płatności zbliżeniowych BLIK wszystkim użytkownikom urządzeń Apple w Polsce.

Podsumowanie

• Pierwsza transakcja: 30 lipca 2026 r. w sklepie Lidl, kwota 5,49 zł

• Aplikacja pilotażowa: PKO Junior (dla dzieci do 13. roku życia)

• Status: pilotaż, wdrożenie dla wszystkich klientów za co najmniej kilka miesięcy

• Kontekst: BLIK dominuje na Androidzie, iOS pozostawał poza systemem płatności zbliżeniowych

Pilotaż w aplikacji PKO Junior

Testy rozpoczęto w aplikacji PKO Junior, przeznaczonej dla dzieci do 13. roku życia. Docelowo rozwiązanie ma odpowiadać na potrzeby wszystkich klientów banku korzystających z urządzeń Apple. Pierwsza transakcja miała charakter symboliczny – za pomocą iPhone’a zapłacono zbliżeniowo BLIKIEM za paluszki Junior na kwotę 5,49 zł w sklepie Lidl.

– Jesteśmy numerem jeden pod względem płatności zbliżeniowych BLIKIEM na Androidzie – nasi klienci realizują ponad połowę takich płatności na rynku. iOS pozostawał dotychczas poza tym rozwiązaniem, więc jako pierwsi rozpoczęliśmy jego testy w realnym środowisku – powiedział Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Dla młodych użytkowników iPhone’ów ma to szczególne znaczenie, ponieważ część z nich, ze względu na ograniczenia wiekowe Apple Pay, nie może dziś płacić zbliżeniowo telefonem. BLIK w aplikacji bankowej PKO Junior może im to umożliwić, a jednocześnie wspierać naukę bezpiecznego korzystania z pieniędzy.

Harmonogram wdrożenia

Przeprowadzenie pierwszej i kolejnych pilotażowych płatności nie oznacza jeszcze pełnego wdrożenia usługi dla klientów. Przed BLIKIEM i PKO Bankiem Polskim pozostają prace nad doskonaleniem rozwiązania. Kolejne etapy projektu obejmą dalsze testowanie i optymalizację rozwiązania oraz przygotowanie go do udostępnienia na masową skalę.

– Udana transakcja na iOS to przełom w rozwoju płatności zbliżeniowych BLIK i wyraźny sygnał, że długo wyczekiwana przez rynek zmiana jest coraz bliżej – powiedziała Monika Król, wiceprezeska w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

Dokładny termin wdrożenia nie został podany. Potrwa to co najmniej kilka miesięcy, dlatego dziś nie można jeszcze podać dokładnej daty udostępnienia usługi wszystkim użytkownikom iPhone’ów w Polsce.