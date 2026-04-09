Grupa PragmaGO osiągnęła w I kwartale 2026 roku wartość sfinansowanych należności na poziomie 782 mln zł, z czego segment embedded finance B2B wygenerował 248 mln zł – wzrost o 35 proc. rok do roku. Spółka otworzyła w tym okresie oddziały w Hiszpanii i Chorwacji, a Financial Times umieścił ją w rankingu najszybciej rosnących firm w Europie.

Podsumowanie

• Embedded finance: 248 mln zł (+35 proc. r/r) – najszybciej rosnący segment Grupy.

• Faktoring w Polsce: 504 mln zł (+10 proc. r/r) – stabilny wzrost.

• 15 262 klientów (+7 proc. r/r) zrealizowało 227 052 transakcji (+26 proc. r/r).

• Spadek w Rumunii o 63 proc. r/r do 29 mln zł – skutek mniejszej podaży należności z robót budowlanych.

Wyniki finansowe: 782 mln zł sfinansowanych należności

Całkowita wartość sfinansowanych należności Grupy Kapitałowej PragmaGO wyniosła w I kwartale 2026 roku 782 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Sam rynek polski wygenerował 753 mln zł przy wzroście o 18 proc. r/r. Z usług finansowych Grupy skorzystało 15 262 klientów (+7 proc. r/r), którzy zawarli 227 052 transakcji – dynamika liczby transakcji (+26 proc.) jest ponad trzykrotnie wyższa od dynamiki liczby klientów, co wskazuje na rosnącą aktywność dotychczasowych odbiorców.

Faktoring pozostaje największą linią przychodową: w Polsce wygenerował 504 mln zł (+10 proc. r/r), natomiast w Rumunii zanotował spadek do 29 mln zł (-63 proc. r/r). Spadek rumuński wynikał z obniżonej podaży należności związanych z robotami budowlanymi realizowanymi w ramach rządowych programów infrastrukturalnych, które w I kwartale 2025 roku stanowiły istotne źródło wysokich obrotów. Telecredit IFN S.A., rumuński fintech wchodzący w skład Grupy, specjalizuje się w digital faktoringu i będzie korzystał z doświadczeń polskich operacji przy odbudowie wolumenu.

Embedded finance B2B rośnie najszybciej

Najszybciej rozwijającym się segmentem Grupy jest embedded finance B2B – 248 mln zł w I kw. 2026 roku, co oznacza wzrost o 35 proc. r/r. Usługi te polegają na osadzaniu produktów finansowych bezpośrednio w ekosystemach partnerów – firm płatniczych i technologicznych, które obsługują transakcje handlowe MŚP. Dzięki temu sprzedawcy internetowi i stacjonarni zyskują dostęp do finansowania obrotowego bez konieczności budowania własnych rozwiązań kredytowych.

Wzrost ten napędzany jest pogłębieniem współpracy z kluczowymi partnerami: Przelewy24, Polskie ePłatności (Nexi Group), PayU i TPay. Wspólne działania edukacyjne i komunikacyjne zwiększają rozpoznawalność produktów finansowych PragmaGO wśród klientów tych partnerów, co przekłada się na liczbę transakcji. Produkty pożyczkowe stanowią coraz silniejszy element oferty Grupy, uzupełniając tradycyjny faktoring o rozwiązania embedded.

Ekspansja zagraniczna: Hiszpania i Chorwacja

W I kwartale 2026 roku Grupa PragmaGO otworzyła spółki w Hiszpanii (PragmaGO Spain L.T.) oraz Chorwacji (PragmaGO d.o.o.). Nowe podmioty mają rozwijać embedded finance B2B, w tym finansowanie Merchant Cash Advance oferowane pod marką PragmaCash, na lokalnych rynkach małych i średnich przedsiębiorstw. Merchant Cash Advance to forma finansowania polegająca na zaliczkowaniu przyszłych przychodów z karty płatniczej – rozwiązanie popularne wśród handlu detalicznego i gastronomii.

„Rozwijamy kluczowe linie biznesowe, w tym coraz silniejszy segment produktów pożyczkowych i konsekwentnie budujemy obecność międzynarodową. Otwarcie spółek w Hiszpanii i Chorwacji to dla nas ważny moment” – powiedział Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO. „Obecność w rankingu Financial Times potwierdza, że nasz model ma znaczenie nie tylko lokalnie, ale również w skali europejskiej.”

Decyzja o wyborze tych rynków wynika z ich podobieństwa do Polski – duże przedsiębiorstwa mają stosunkowo łatwy dostęp do kapitału obrotowego, podczas gdy mikro i małe firmy napotykają bariery finansowe, co tworzy trwałą lukę konkurencyjną. Celem Grupy jest jej wyrównanie poprzez udostępnienie mniejszym podmiotom narzędzi finansowania, które pozwolą im rosnąć i skutecznie konkurować z większymi graczami.

PragmaGO planuje wejście na kolejne rynki europejskie w najbliższych miesiącach. Strategia zakłada umocnienie pozycji lidera embedded lending B2B w Europie.

Ranking Financial Times FT1000

Grupa PragmaGO została uwzględniona w rankingu FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026, publikowanym corocznie przez Financial Times. Jest jedyną polską firmą z sektora finansowego w tym zestawieniu. Ranking obejmuje najszybciej rosnące firmy w Europie, a kryteria oceny uwzględniają m.in. przychody, zatrudnienie i wartość dodaną w latach 2021–2024. Umieszczenie w FT1000 potwierdza skalę wzrostu Grupy na tle europejskiego sektora finansowego.