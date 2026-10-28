PragmaGO podała, że od stycznia do września 2026 sfinansowała należności o wartości 2,6 mld zł, o 12 proc. więcej r/r. W tym okresie wartość finansowania w segmencie embedded finance B2B wyniosła 818,5 mln zł i wzrosła o 32 proc. r/r.

Grupa udzieliła 720 582 finansowań, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorzystało z nich ponad 22,6 tys. firm.

Podsumowanie

Embedded finance B2B odpowiadało za ponad 30 proc. wartości całego finansowania Grupy.

W faktoringu PragmaGO obsłużyła 2 353 klientów w Polsce i Rumunii.

Wartość finansowania w Rumunii i Hiszpanii osiągnęła równowartość 123,0 mln zł.

Embedded finance i faktoring

W ramach embedded finance B2B PragmaGO oferuje produkty Merchant Cash Advance i Buy Now Pay Later. Grupa współpracuje w tym zakresie z partnerami w Polsce, Hiszpanii i Rumunii, do których należą m.in. marki Glovo, Polskie ePłatności, Przelewy24, Tpay, PayU i Pluxee.

W obszarze faktoringu w Polsce i Rumunii wartość sfinansowanych należności wyniosła 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r.

Decyzje o finansowaniu

PragmaGO wskazuje, że w embedded finance analizuje dane transakcyjne dostarczane przez partnera, a automatyczna decyzja o finansowaniu może zostać wydana nawet w 90 sekund.

„Możemy ocenić zdolność klientów do spłaty finansowania również wtedy, gdy nie byli oni dotąd oceniani w BIK. Dla części przedsiębiorców oznacza to dostęp do pierwszego kapitału obrotowego – dokładnie wtedy, kiedy jest on potrzebny. Naszą rolą jest więc też zwiększanie dostępności finansowania w sektorze MŚP” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

Rozwój poza Polską

W I–III kwartale 2026 wartość finansowania udzielonego przez Grupę w Rumunii i Hiszpanii osiągnęła równowartość 123,0 mln zł. PragmaGO zapowiada uruchomienie swoich usług m.in. w Chorwacji.