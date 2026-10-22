Przedsiębiorcy współpracujący z platformą Glovo mogą od października korzystać z PragmaCash, finansowania oferowanego przez Grupę PragmaGO. Limit finansowania może sięgnąć 100 tys. zł, a decyzja zapada w ciągu kilku minut.

Polska jest trzecim rynkiem, na którym Glovo i PragmaGO oferują tę usługę wspólnie – po Hiszpanii i Rumunii. Z finansowania mogą korzystać restauracje, kawiarnie, sklepy spożywcze, kwiaciarnie i apteki współpracujące z platformą.

Podsumowanie

PragmaCash jest dostępny dla przedsiębiorców współpracujących z Glovo.

Limit finansowania może sięgnąć 100 tys. zł.

Proces odbywa się online, a środki trafiają na konto w ciągu jednego dnia roboczego.

W 2025 roku z tego typu finansowania od PragmaGO skorzystało prawie 24 tys. przedsiębiorców.

Finansowanie w modelu embedded lending

PragmaCash działa w modelu embedded lending, czyli finansowania wbudowanego w platformę. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć środki na dowolne cele biznesowe, w tym uzupełnienie asortymentu, zakup towaru lub przygotowanie do okresu zwiększonego popytu.

Według PragmaGO w 2025 roku prawie 24 tys. przedsiębiorców pozyskało przez tego typu rozwiązanie finansowanie o łącznej wartości 872 mln zł. Oznaczało to wzrost o 66 proc. rok do roku.

Zakres usługi

Partnerstwo łączy zasięg i technologię Glovo z kompetencjami finansowymi oraz doświadczeniem PragmaGO w obsłudze sektora MŚP. PragmaCash jest kierowany do lokalnych firm współpracujących z platformą, w tym restauracji, kawiarni, sklepów spożywczych, kwiaciarni i aptek.