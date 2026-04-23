TREX S.A. uruchomił własne sklepy internetowe na Węgrzech i w Rumunii, poszerzając kanały sprzedaży w ramach ekspansji e-commerce na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja zapadła niespełna miesiąc po wejściu spółki na oba rynki, gdzie produkty TREX SPORT były dotychczas dostępne wyłącznie w sieciach Decathlon. Zarząd szacuje roczne przychody ze sprzedaży online na poziomie około 500 tys. zł na Węgrzech i 750 tys. zł w Rumunii.

Podsumowanie

• Ekspansja e-commerce: TREX uruchomił e-sklepy na Węgrzech i w Rumunii miesiąc po starcie sprzedaży.

• Prognoza przychodów: 500 tys. zł (Węgry) i 750 tys. zł (Rumunia) rocznie ze sklepów online.

• Obecny zasięg: 7 rynków zagranicznych – Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Austria, Rumunia, Węgry.

• Plan do 2027: wejście do Czech, Słowacji, Hiszpanii i Włoch.

Własne e-sklepy zamiast zależności od Decathlon

TREX S.A. specjalizuje się w internetowej sprzedaży sprzętu sportowego pod marką TREX SPORT. Do tej pory produkty spółki na rynkach węgierskim i rumuńskim były dystrybuowane wyłącznie poprzez sieć Decathlon. Uruchomienie własnych sklepów online oznacza przejście na model sprzedaży bezpośredniej, który – według zarządu – poprawia marżowość i stabilność operacyjną grupy.

„Poszerzanie kanałów sprzedaży zagranicznej jest naszym naturalnym etapem w rozwoju działalności i jednym ze strategicznych celów. Dystrybucja produktów za pośrednictwem własnych e-sklepów wpływa na poprawę marżowości i stabilności operacyjnej naszej Grupy. Ten model sprzedażowy sprawdziliśmy z sukcesem na innych rynkach Europy Zachodniej, dlatego staramy się jak najszybciej wprowadzać go do krajów, w których rozpoczynamy działalność” – powiedziała Karolina Koczwara, prezes Zarządu TREX S.A.

Siedem rynków i plan na kolejne cztery

Obecnie TREX S.A. działa na siedmiu rynkach zagranicznych: w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Austrii, Rumunii i na Węgrzech. W każdym z tych krajów spółka rozwija sprzedaż za pośrednictwem własnych e-sklepów, platform internetowych oraz sieci Decathlon.

Zarząd TREX S.A. zdefiniował dalszą ekspansję e-commerce do końca 2027 roku. Spółka planuje wprowadzić ofertę do Czech, Słowacji, Hiszpanii i Włoch. Oznacza to potencjalny wzrost z siedmiu do jedenastu rynków zagranicznych w perspektywie niespełna dwóch lat.

TREX S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Oferta produktowa obejmuje sprzęt sportowy do użytku domowego, dystrybuowany online przez czołowe platformy handlowe oraz własny sklep internetowy w wielu krajach europejskich.