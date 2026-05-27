TREX S.A., producent sprzętu sportowego notowany na NewConnect, udostępnił produkty marki TREX SPORT w serwisie Media Expert od 25 maja 2026 roku. Firma sprzedaje już przez AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → i Decathlon oraz prowadzi własny sklep internetowy.

Podsumowanie

• TREX SPORT: produkty dostępne w Media Expert od 25 maja 2026 r.

• Prognoza przychodów: ok. 700 tys. zł z nowego kanału w pierwszych 12 miesięcach.

• Dotychczasowe kanały: Allegro, Decathlon, własny sklep internetowy.

• Spółka notowana na NewConnect, dystrybucja w wielu krajach europejskich.

Kolejny marketplace w strategii omnichannel

TREX S.A. poszerza liczbę kanałów sprzedaży online. Oprócz własnego sklepu internetowego, spółka realizuje sprzedaż przez Decathlon i Allegro – dwa największe kanały e-commerce w segmencie sprzętu sportowego w Polsce. Wejście do Media Expert otwiera dostęp do dodatkowej bazy klientów tej platformy.

Produkty marki TREX SPORT przeznaczone są do użytku domowego i obejmują szeroką gamę sprzętu sportowego. Spółka deklaruje, że jej celem jest obecność na wszystkich najważniejszych marketplace’ach w Polsce.

„Rozpoczynając sprzedaż za pośrednictwem sieci Media Expert, chcemy dotrzeć z naszą ofertą do nowej grupy odbiorców. Z naszych obserwacji wynika, że użytkownicy tej platformy szukają dobrej jakości produktów w atrakcyjnych cenach. Dlatego liczymy, że nasze propozycje spotkają się dużym zainteresowaniem” – powiedziała Karolina Koczwara, prezeska Zarządu TREX S.A.

Prognoza przychodów i komunikacja z rynkiem kapitałowym

Zarząd TREX S.A. szacuje, że przychody ze sprzedaży w kanale Media Expert wyniosą około 700 tys. zł w pierwszych 12 miesiącach współpracy. Publikowanie prognoz dla nowych kanałów sprzedaży jest elementem transparentnej komunikacji spółki z rynkiem kapitałowym.

TREX S.A. jest notowana na rynku NewConnect. Spółka specjalizuje się w internetowej sprzedaży sprzętu sportowego i dystrybuuje produkty przez czołowe platformy handlowe oraz własny sklep internetowy w wielu krajach europejskich.