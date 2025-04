TRUSTMATE: 40% Polaków ma problem z fałszywymi recenzjami

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Jak wynika z najnowszego badania TRUSTMATE.io, niemal 40% Polaków spotkało się z fałszywymi opiniami w Internecie. Co więcej, aż 25% badanych miało trudności z odróżnieniem prawdziwych recenzji od tych nieautentycznych. To zjawisko wskazuje na coraz bardziej zaawansowane techniki manipulacji opiniami, które mogą wpływać na decyzje zakupowe konsumentów. Pomimo działań podejmowanych przez UOKiK, proceder ten wciąż się rozwija, a przedsiębiorcy, którzy zostaną uznani za winnych, mogą zostać ukarani karą sięgającą nawet 10% obrotu. Jak zatem rozpoznać fałszywe recenzje i jak się przed nimi bronić?

Podsumowanie

• Badanie TRUSTMATE.io ujawnia, że 39% Polaków zetknęło się z fałszywymi opiniami.

• 25% respondentów nie potrafiło ocenić autentyczności recenzji.

• Mężczyźni częściej niż kobiety potwierdzają kontakt z fałszywymi recenzjami.

• Wysokość dochodów oraz poziom wykształcenia wpływają na postrzeganie fałszywych opinii.

Wzrost e-commerce a problem fałszywych recenzji

Internetowy handel rozwija się w szybkim tempie, a zakupy online stały się codziennością dla około 80% polskich internautów. Niestety, wraz z tym rozwojem pojawił się problem fałszywych recenzji, które mogą manipulować rankingami produktów i usług. Zjawisko to szkodzi zarówno konsumentom, jak i uczciwym przedsiębiorcom. W odpowiedzi na ten problem, prawodawcy, platformy e-commerce oraz urzędy antymonopolowe podejmują działania mające na celu ograniczenie tego procederu. Jak zauważa Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TRUSTMATE.io, „manipulowanie opiniami online nie tylko zaburza uczciwą konkurencję, ale przede wszystkim wprowadza w błąd konsumentów”.

Jak rozpoznać fałszywe recenzje?

Wyniki badania TRUSTMATE.io pokazują, że 39% Polaków spotkało się z podejrzanymi opiniami. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników, które mogą pomóc w identyfikacji fałszywych recenzji. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na język używany w recenzjach. Fałszywe opinie często zawierają przesadzone pochwały lub skrajne negatywne oceny. Po drugie, warto sprawdzić, czy recenzje pochodzą z wiarygodnych źródeł. Platformy, które weryfikują opinie użytkowników, mogą być bardziej wiarygodne. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na daty publikacji recenzji – nagromadzenie nowych opinii w krótkim czasie może być sygnałem manipulacji.

Różnice w postrzeganiu fałszywych recenzji

Badanie TRUSTMATE.io ujawnia również różnice w postrzeganiu fałszywych recenzji w zależności od płci, dochodów oraz wykształcenia. Mężczyźni częściej niż kobiety potwierdzają, że spotkali się z fałszywymi recenzjami, co może sugerować różnice w podejściu do zakupów online. W grupie zarabiającej mniej niż 1000 zł najwięcej respondentów (45,70%) zadeklarowało, że raczej spotkało się z fałszywymi recenzjami. Wraz ze wzrostem dochodów ten odsetek maleje, co może wskazywać na większą świadomość i umiejętność oceny autentyczności recenzji wśród osób z wyższymi dochodami.