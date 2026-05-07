Uczciwość płatnicza Polaków spada – większość województw w najnowszym Rankingu Rzetelności Konsumentów uzyskała niższe wyniki niż w edycji z czerwca 2025 roku. Lider tegorocznego zestawienia, województwo podkarpackie, zdobył 42 punkty – o 11 punktów mniej niż ubiegłoroczny lider. Na ostatnich miejscach uplasowały się Warmia i Mazury z 10 punktami, Pomorze z 12 punktami oraz Dolny Śląsk z 18 punktami.

Podsumowanie

• Lider rankingu zdobył 42 punkty wobec 53 punktów (świętokrzyskie) rok wcześniej – znacząca obniżka progów

• Podkarpacie: zadłużenie 617,3 tys. zł na tys. mieszkańców, 2,88 proc. zadłużonych

• Warmia i Mazury: 7,41 proc. zadłużonych, 1,7 mln zł długu na tys. mieszkańców

• Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 14,5 proc. r/r w marcu 2026

Większość regionów z gorszymi wynikami

Rzetelna Firma i Krajowy Rejestr Długów opublikowały najnowsze zestawienie rzetelności płatniczej Polaków. Eksperci przeanalizowali łączne kwoty zadłużenia we wszystkich województwach, uwzględniając liczbę mieszkańców. Ranking opiera się na trzech wskaźnikach: poziomie zadłużenia w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średniej wartości zaległości statystycznego dłużnika oraz udziale osób zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców.

W porównaniu z edycją z czerwca 2025 roku, w bieżącym zestawieniu mieszkańcy większości województw uzyskali niższe wyniki. Poprzednio lider – województwo świętokrzyskie – zdobył 53 punkty. W tegorocznej edycji do prowadzenia wystarczyły 42 punkty. Najniższy wynik w tym roku to 10 punktów, podczas gdy 10 miesięcy temu było to 17 punktów.

„Rosnące koszty życia, wysoka inflacja z ostatnich lat, a także wzrost o 14,5 proc. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w marcu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego miesiąca minionego roku, mogą być powodem, dla których coraz więcej Polaków ma trudności z zachowaniem rzetelności płatniczej” – powiedział Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Podkarpacie, Małopolska i Wielkopolska na podium

Najbardziej rzetelni konsumenci mieszkają w województwie podkarpackim, które awansowało z trzeciego na pierwsze miejsce. Zadłużenie na tysiąc mieszkańców wynosi tam 617,3 tys. zł, a średnie zobowiązanie jednego dłużnika to 21,5 tys. zł – o około 5,8 tys. zł mniej niż 10 miesięcy temu. W regionie mieszka zaledwie 2,88 proc. zadłużonych.

Awans Podkarpacia nie wynika ze spektakularnej poprawy wyników – region zyskał 3 punkty – lecz z większych problemów pozostałych województw.

„Region ten charakteryzuje się silnymi więziami społecznymi i tradycyjnym przywiązaniem do wartości takich jak odpowiedzialność finansowa, a lokalna gospodarka opiera się w dużej mierze na małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych, gdzie terminowe regulowanie zobowiązań bywa kwestią reputacji” – powiedziała Sandra Czerwińska, ekspert Rzetelnej Firmy.

Na podium znalazły się również Małopolska z 37 punktami i Wielkopolska z 36 punktami. Zadłużeni Małopolanie stanowią 3,8 proc. mieszkańców, z łącznym zadłużeniem 835,7 tys. zł na tysiąc mieszkańców i średnim zobowiązaniem 22 tys. zł. W Wielkopolsce odsetek zadłużonych wynosi 6,28 proc., a łączna wartość zobowiązań to 1,2 mln zł na tysiąc mieszkańców – przy najniższym średnim zadłużeniu na dłużnika w Polsce, wynoszącym 19,4 tys. zł.

Warmia i Mazury, Pomorze i Dolny Śląsk w ogonie

Na końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie z 10 punktami, spadając z 14. miejsca. 7,41 proc. mieszkańców nie reguluje zobowiązań na czas, co daje 1,7 mln zł długu na tysiąc mieszkańców i średnie zadłużenie 23,1 tys. zł na dłużnika. Tuż przed nimi uplasowali się Pomorzanie z 12 punktami – 7,11 proc. zadłużonych, 1,66 mln zł na tysiąc mieszkańców, średnie zobowiązanie 23,3 tys. zł.

Dolny Śląsk z 18 punktami poprawił się względem ubiegłej edycji, ale nadal znajduje się w dolnej stawce. 7,64 proc. Dolnoślązaków nie spłaca zobowiązań w terminie – to 1,57 mln zł długu na tysiąc mieszkańców i 20,6 tys. zł średniego zadłużenia.

Województwa z najniższą rzetelnością płatniczą to regiony o różnej specyfice. Warmia i Mazury są bardziej uzależnione od sezonowości gospodarczej, a przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi tam 7433 zł – o 1791 zł mniej niż na Dolnym Śląsku. Paradoksalnie wyższe dochody na Dolnym Śląsku mogą zachęcać konsumentów do zaciągania większych zobowiązań.