Klarna wprowadza płatności odroczone dla AliExpress w Polsce

Klarna, globalna sieć płatności, ogłosiła wprowadzenie nowych form finansowania zakupów dla klientów AliExpress w Polsce. W ramach letniej kampanii „Summer Sale”, która potrwa do 25 czerwca, użytkownicy platformy będą mogli skorzystać z płatności odroczonych oraz opcji rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty.

Podsumowanie

• Klarna wprowadza nowe opcje płatności dla klientów AliExpress w Polsce.

• Użytkownicy mogą skorzystać z płatności odroczonych oraz ratalnych.

• Nowe formy finansowania mają na celu zwiększenie komfortu zakupów online.

• Kampania „Summer Sale” trwa do 25 czerwca.

Nowe opcje płatności

Wybierając Klarna jako metodę płatności, klienci AliExpress mają możliwość uregulowania należności po 30 dniach od daty wysyłki produktów lub rozłożenia spłaty na trzy równe raty, które są całkowicie bez oprocentowania. W przypadku opcji „Zapłać za 30 dni”, klienci mogą dokonać płatności za pomocą karty płatniczej, Blika lub szybkiego przelewu. Z kolei korzystając z opcji „Zapłać w 3 ratach 0%”, wystarczy podpiąć kartę płatniczą lub kredytową w momencie finalizacji zakupu. Pierwsza rata jest pobierana automatycznie, a dwie kolejne w odstępach 30-dniowych. Dodatkowo, przed każdą transakcją użytkownicy otrzymują przypomnienie od Klarny, co ułatwia zarządzanie finansami.

Współpraca z AliExpress

Gary Topp, Dyrektor Handlowy AliExpress na Europę, podkreślił znaczenie współpracy z Klarna, mówiąc: „Zapewnienie jak najlepszego doświadczenia zakupowego to nasz priorytet w AliExpress. Współpraca z Klarną pozwala nam zaoferować konsumentom większą kontrolę nad finansami. Dzięki tej opcji mogą oni wypróbować produkty w domu i zapłacić dopiero, gdy zdecydują, że chcą je zatrzymać.” Tego rodzaju podejście ma na celu nie tylko zwiększenie satysfakcji klientów, ale także przyciągnięcie nowych użytkowników do platformy.

Elastyczność płatności w Polsce

Wprowadzenie elastycznych opcji płatności przez Klarna na AliExpress to kolejny krok w realizacji zobowiązania platformy do poprawy jakości doświadczeń zakupowych polskich klientów. W ostatnich latach AliExpress zainwestowało w rozwój współpracy z kluczowymi dostawcami usług w Polsce, takimi jak InPost, co umożliwia wygodną dostawę do paczkomatów. Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarna, zaznaczył, że badania pokazują, iż blisko 70% Polaków docenia elastyczne płatności, co potwierdza rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami na rynku.