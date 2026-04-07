To jeden z kluczowych wniosków V Forum E-Commerce Challenge Poland 2026, które odbyło się w dniach 25–26 marca w Warszawie i zgromadziło ponad 280 liderów e-commerce oraz ekspertów rynku. e-biznes.pl był Patronem Medialnym wydarzenia.

Tegoroczna edycja pokazała, że handel online wchodzi w nową fazę – napędzaną nie tylko technologią, ale także rosnącymi oczekiwaniami klientów, ekspansją marketplace’ów i presją na rentowność.

W programie znalazły się 2 sesje plenarne oraz 6 sesji specjalistycznych, poświęconych m.in. wykorzystaniu AI w sprzedaży, zmianom w zachowaniach konsumentów oraz strategiom budowania przewagi konkurencyjnej.

Pierwszy dzień otworzyła sesja plenarna „E-commerce 360°: strategie i geopolityka”, natomiast drugi dzień rozpoczęto dyskusją „E-retail w czasach, gdy AI zmienia zasady gry”. Ważnym elementem wydarzenia były także sesje równoległe oraz networking, który sprzyjał wymianie doświadczeń i budowaniu relacji biznesowych.

Forum potwierdziło jedno – lojalność klienta staje się dziś nową walutą, a wygrywają ci, którzy najszybciej adaptują się do zmian technologicznych i rynkowych.

