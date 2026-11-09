Widoczność produktu w e-commerce była tematem webinaru Brandly360 i Traffic Trends, objętego patronatem medialnym e-biznes.pl. Spotkanie „Od wyszukiwarki do cyfrowej półki. Gdzie produkt traci widoczność?” odbyło się 27 października 2026 r.; jego nagranie jest dostępne bezpłatnie na YouTube.

Punktem wyjścia były zmiany w sposobie odkrywania i porównywania produktów. Według raportu „Customer Journey 2025. Poszukiwanie i zakup produktów online”, przygotowanego przez Minds&Roses na zlecenie AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku →, 45 proc. kupujących rozpoczyna zakupy na marketplace’ach. To o 11 p.p. więcej niż w 2023 r.

Podsumowanie

45 proc. kupujących zaczyna zakupy na marketplace’ach – o 11 p.p. więcej niż w 2023 r.

Webinar odbył się 27 października 2026 r. pod patronatem medialnym e-biznes.pl.

Case study Brandly360: kompletność kart produktowych wzrosła z 74 proc. do 89 proc.

Nagranie spotkania jest dostępne bezpłatnie na YouTube.

Od wyszukiwarki do cyfrowej półki

Webinar poprowadzili Piotr Urbaniak, Head of Sales & Marketing w Traffic Trends, oraz Miłosz Nowakowski, Sales Director w Brandly360. Omówili, jak zmieniają się ścieżki dotarcia klientów do produktów oraz jakie dane można wykorzystać do oceny pozycji oferty względem konkurencji. W centrum rozmowy znalazły się wyszukiwarki, marketplace’y, rekomendacje, narzędzia AI oraz ekspozycja produktu w kategorii.

Prelegenci zwrócili uwagę na segmentację produktów w kampaniach Performance Max. Przy takim podziale można uwzględniać m.in. ceny, dostępność, marżę i sytuację konkurencyjną. Osobnym tematem był feed produktowy: nazwy, zdjęcia, atrybuty i opisy wpływają na sposób prezentacji ofert w kanałach sprzedaży i reklamowych. Materiał dotyczył też analizy Share of Voice, danych o ekspozycji, promocjach oraz pozycji produktów w kategorii.

Feed produktowy i ekspozycja oferty

W części poświęconej ofercie produktowej uczestnicy omawiali dane, które opisują jej obecność w kanałach cyfrowych. Obok ceny i dostępności znalazły się informacje o nazwach produktów, zdjęciach, atrybutach oraz opisach. Prelegenci wskazali te elementy jako składowe prezentacji produktu. W webinarze pojawił się również temat ekspozycji oferty: jej pozycji w kategorii, aktywnych promocji i porównania z konkurencją.

Analiza nie ogranicza się przy tym do jednego kanału. Materiał obejmował dane z wyników wyszukiwania, marketplace’ów i cyfrowej półki. W praktyce zestawiane są informacje o ofercie oraz jej widoczności z danymi o innych produktach w tej samej kategorii. Taki zakres został przedstawiony podczas spotkania jako podstawa oceny pozycji marki i produktów na tle konkurentów.

Dane potrzebne do oceny sytuacji produktu

W prezentacji pokazano łączenie danych o wyszukiwaniu, ekspozycji, cenach, dostępności, contencie i konkurencji. Taki zestaw ma służyć ocenie sytuacji produktu oraz diagnozowaniu zmian widocznych w wynikach sprzedaży. Jako przykład wskazano bestseller, którego sprzedaż spada mimo stabilnej ceny i dostępności. Do sprawdzenia pozostają wówczas m.in. zmiany pozycji w kategorii, pojawienie się nowych konkurentów, promocje oraz tempo pozyskiwania opinii.

W materiale przywołano case study Brandly360 „Szara strefa contentu”. W ciągu 18 miesięcy monitoringu kompletność kart produktowych wzrosła w nim z 74 proc. do 89 proc. Przykład dotyczył kontroli jakości i spójności informacji produktowych w sieci sprzedaży.

Nagranie dostępne online

Nagranie webinaru „Od wyszukiwarki do cyfrowej półki. Gdzie produkt traci widoczność?” jest dostępne bezpłatnie na YouTube. Materiał jest skierowany do producentów, marek i sprzedawców internetowych, a także osób odpowiedzialnych za marketing, SEO, pricing, zarządzanie ofertą i rozwój sprzedaży e-commerce.

Webinar zorganizowały Brandly360 i Traffic Trends. Brandly360 rozwija narzędzia Business Intelligence obejmujące monitoring cen, dostępności i promocji, dynamic pricing, analitykę contentu produktowego i opinii oraz monitoring kampanii banerowych. Traffic Trends prowadzi działania z zakresu marketingu internetowego dla e-commerce, w tym pozyskiwanie ruchu, kampanie reklamowe i rozwój sprzedaży internetowej.

Materiał przygotowany na podstawie noty prasowej Brandly360. e-biznes.pl objął webinar patronatem medialnym.