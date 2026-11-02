71 proc. badanych nie chciałoby, aby sztuczna inteligencja samodzielnie dokonała za nich zakupu – wynika z raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2026”. Z narzędzi AI korzysta 65 proc. badanych, jednak akceptacja ich wsparcia nie oznacza gotowości do przekazania technologii ostatecznej decyzji zakupowej.

Raport przygotowano we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu, IAB Polska, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa ALK.

Podsumowanie

84 proc. kupujących online korzystało z automatów paczkowych w ciągu ostatniego roku.

Dla 72 proc. automat paczkowy jest najczęściej wybieraną formą dostawy.

Z BLIKA korzystało 67 proc. kupujących online, a dla 53 proc. był to najczęściej używany sposób płatności.

Około 65 proc. badanych kupujących próbowało kupować rzeczy z drugiej ręki przez internet.

AI jako wsparcie, nie zastępstwo decyzji

Badani wykorzystują narzędzia AI m.in. do porównywania produktów, wyszukiwania szczegółowych informacji i szukania inspiracji. Według danych Mediapanelu w czerwcu 2026 r. analizowane narzędzia AI odwiedziło 16 mln realnych użytkowników.

Raport wskazuje, że konsumenci mogą korzystać z AI do zebrania parametrów, porównania cen i przedstawienia dostępnych opcji. Jednocześnie 71 proc. badanych nie chciałoby, aby AI samodzielnie dokonała za nich zakupu.

Dostawa, płatność i zwrot

Automaty paczkowe były najczęściej wybieraną formą dostawy dla 72 proc. badanych, a 73 proc. wskazałoby je jako rozwiązanie domyślne. Przy zwrotach korzystało z nich 72 proc. osób zwracających produkty, zaś 71 proc. uznało je za najwygodniejszą formę zwrotu.

Z BLIKA korzystało 67 proc. kupujących online, a dla 53 proc. był to najczęściej używany sposób płatności. Z płatności odroczonych korzysta 17 proc. badanych, co według raportu czyni je istotną, lecz nadal uzupełniającą częścią rynku.

Social commerce i recommerce

Z mediów społecznościowych korzysta 90 proc. badanych kupujących online, ale tylko około jednej piątej dokonało w ostatnim roku zakupu za ich pośrednictwem. Raport opisuje social media także jako kanał odkrywania produktów i inspiracji, nawet jeśli transakcja jest później realizowana w sklepie internetowym lub na marketplace.

W ciągu ostatniego roku 40 proc. badanych kupiło przez internet rzecz z drugiej ręki, a 39 proc. sprzedało online używany przedmiot. Zjawisko jest szczególnie widoczne w kategorii odzieży, obuwia i dodatków.

Zmiany w metodologii raportu

Tegoroczna edycja łączy wyniki badania CAWI z pasywnymi danymi Mediapanelu oraz wynikami gemiusAdRealUsługa badawcza Gemiusa mierząca zasięg i częstotliwość kontaktu z reklamą w podziale na osoby, a nie tylko na pliki cookies czy urządzenia. Pozwala reklamodawcom porównywać i sumować zasięg kampanii w internecie, telewizji i radiu.Pełna definicja w słowniku →. Analizę skoncentrowano na osobach kupujących online.

Hasło z tego artykułu Nie wszystko trzeba znać od razu. Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie hasła użytego w tym tekście. gemiusAdReal — Usługa badawcza Gemiusa mierząca zasięg i częstotliwość kontaktu z reklamą w podziale na osoby, a nie tylko na pliki cookies czy urządzenia. Pozwala reklamodawcom porównywać i sumować zasięg kampanii w internecie, telewizji i radiu.