Wirtualna Polska Holding S.A. osiągnęła w drugim kwartale 2026 roku 575,7 mln zł przychodów gotówkowych ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła 103,4 mln zł, o 15,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Po słabszym marcu sprzedaż w segmencie turystycznym odbudowywała się z miesiąca na miesiąc. W maju wróciła do poziomu z ubiegłego roku, a w czerwcu go przekroczyła.

Podsumowanie

Przychody gotówkowe Grupy w II kwartale wyniosły 575,7 mln zł.

Segment turystyki wygenerował 335,5 mln zł przychodów.

Przychody gotówkowe reklamy i subskrypcji wzrosły o 4 proc., do 173,9 mln zł.

W pierwszym półroczu przychody gotówkowe Grupy wyniosły 1,16 mld zł.

Turystyka odbudowywała sprzedaż od kwietnia

Segment turystyki wygenerował w drugim kwartale 335,5 mln zł przychodów i 44,0 mln zł skorygowanej EBITDA. W ujęciu porównywalnym przychody segmentu utrzymały się na poziomie ubiegłego roku.

WP Holding wskazał, że główną przyczyną spadku sprzedaży zagranicznych pakietów turystycznych była eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, najsilniej widoczna w marcu. Od połowy kwietnia sprzedaż systematycznie rosła.

W całym pierwszym półroczu segment turystyki wypracował 685,4 mln zł przychodów gotówkowych oraz 87,3 mln zł skorygowanej EBITDA. Zarząd WP Holding oczekuje w trzecim kwartale kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów tego segmentu.

Reklama i subskrypcje zwiększyły przychody

Segment reklamy i subskrypcji zwiększył w drugim kwartale przychody gotówkowe o 4 proc., do 173,9 mln zł. Skorygowana EBITDA segmentu wyniosła 49,3 mln zł i była o 15 proc. niższa niż rok wcześniej.

WP Holding wskazał, że niższa EBITDA była efektem inwestycji w jakościowe dziennikarstwo, produkcje wideo, wykorzystanie AI w produkcie wydawniczym oraz narzędzia reklamowe WP Booster, WP ADS, WPartner i WKreator.

– Dla nas ochrona użytkownika przed oszustwami jest ważniejsza niż przychody i tego samego oczekujemy od naszych partnerów – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Wyniki za pierwsze półrocze

W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku Grupa osiągnęła 1,16 mld zł przychodów gotówkowych ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła 202,6 mln zł, wobec 207,7 mln zł w pierwszym półroczu 2025 roku.

Zysk netto Grupy wyniósł 51,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 3,2 mln zł.