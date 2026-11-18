Według danych whenUbuy w pierwszych czterech miesiącach po wprowadzeniu unijnego cła na przesyłki o niskiej wartości spoza UE użytkownicy platformy, którzy wcześniej kupowali na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku →, SHEINChińska platforma e-commerce w modelu ultra-fast fashion, rozwijająca w Europie także segment marketplace dla zewnętrznych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → i AliExpressChińska platforma marketplace należąca do grupy Alibaba, sprzedająca głównie do klientów indywidualnych poza Chinami. W Polsce funkcjonuje jako kanał zakupowy konkurujący ceną z lokalnymi sklepami i jako źródło zaopatrzenia dla mniejszych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku →, złożyli na tych platformach o 78 proc. mniej zamówień niż rok wcześniej. Ich łączne wydatki spadły w tym okresie o 73 proc.

W tym samym czasie liczba zamówień tej grupy na AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → pozostała zbliżona do poziomu z poprzedniego roku.

Podsumowanie

Zamówienia na Temu, SHEIN i AliExpress w analizowanej grupie spadły o 78 proc. rok do roku.

Łączne wydatki tej grupy na tych platformach zmniejszyły się o 73 proc.

Od lipca do października liczba zamówień tej grupy na Allegro zmieniała się od -3,7 proc. do +2,4 proc. rok do roku.

Allegro bez wyraźnej zmiany liczby zamówień

W danych whenUbuy za październik średnia wartość koszyka dotychczasowych klientów chińskich platform na Allegro wyniosła 129 zł, tyle samo co rok wcześniej.

– Największa zmiana dotyczy liczby kupujących. Osoby, które nadal korzystają z chińskich platform, zamawiają rzadziej, a miesięcznie wydają niemal tyle samo co rok wcześniej. Sprawdziliśmy też, jak ta sama grupa kupowała na Allegro. Liczba zamówień pozostała tam na podobnym poziomie – mówi Ewa Kraińska, właścicielka whenUbuy.

Zmiana koszyków na Temu

Analiza wszystkich zakupów na Temu zarejestrowanych w bazie whenUbuy wskazuje, że w październiku średnia cena produktu była o 45 proc. wyższa niż rok wcześniej, a liczba produktów w zamówieniu spadła o połowę. Średnia wartość koszyka zmniejszyła się o 25 proc., a wydatki na kupującego – o 7 proc.

Według whenUbuy w grupie osób kupujących na Temu, SHEIN lub AliExpress zakupy w październiku spadły o 72,5 proc. rok do roku. Średnia wartość zamówienia wzrosła z około 68 do 78 zł, a na jednego aktywnego kupującego przypadało średnio 4,4 zamówienia wobec 5,2 rok wcześniej.