Wśród użytkowników whenUbuy korzystających również z chińskich platform udział AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → w zamówieniach wzrósł z 48 proc. w maju do 88 proc. w sierpniu 2026 r. W tym samym okresie udział TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → zmniejszył się z 36 proc. do 6 proc.

Raport „Kupione 2026”, przygotowany przez whenUbuy i iKsync, objął 199 014 faktycznych zamówień oraz 408 819 produktów kupionych od września 2025 r. do sierpnia 2026 r. w wybranych sklepach i na platformach internetowych.

Podsumowanie

W sierpniu AliExpress Chińska platforma marketplace należąca do grupy Alibaba, sprzedająca głównie do klientów indywidualnych poza Chinami. W Polsce funkcjonuje jako kanał zakupowy konkurujący ceną z lokalnymi sklepami i jako źródło zaopatrzenia dla mniejszych sprzedawców. Pełna definicja w słowniku → i Shein miały w badanej grupie odpowiednio 5 proc. i 1 proc. udziału w zamówieniach.

i Shein miały w badanej grupie odpowiednio 5 proc. i 1 proc. udziału w zamówieniach. Użytkownicy chińskich platform składali średnio około 40 zamówień rocznie, wobec około 29 wśród pozostałych badanych.

Najwyższe średnie roczne wydatki – 7534 zł – odnotowano w grupie 46–55 lat.

W modzie zwroty dotyczyły 30 proc. zamówień kobiet i 20 proc. zamówień mężczyzn.

Zmiana udziałów platform

W czerwcu udział Allegro w zamówieniach użytkowników korzystających również z chińskich platform wynosił 68 proc., a w lipcu 89 proc. Udział Temu wyniósł w czerwcu 13 proc. i w sierpniu 6 proc.

Zmiany przypadły na okres wprowadzenia nowych zasad celnych dotyczących niewielkich przesyłek spoza Unii Europejskiej. Raport wskazuje jednak, że nie pozwala rozdzielić wpływu regulacji od innych czynników, takich jak promocje, dostępność produktów czy działania poszczególnych platform. Wzrost udziału Allegro był widoczny już w czerwcu, przed wejściem nowych przepisów w życie.

Częstotliwość zakupów i wartość koszyka

Użytkownicy korzystający z chińskich platform składali średnio około 40 zamówień rocznie, podczas gdy pozostali badani około 29. Jednocześnie średnia wartość pojedynczego koszyka wynosiła w tych grupach odpowiednio 112 zł i 149 zł.

Roczne wydatki obu grup były zbliżone: 4433 zł wśród użytkowników chińskich platform oraz 4311 zł wśród pozostałych. Kwoty obejmują zakupy we wszystkich analizowanych sklepach, a nie tylko na chińskich platformach.

Wydatki według wieku i zwroty w modzie

Poza grupą 46–55 lat średnie roczne wydatki wyniosły 6546 zł wśród osób w wieku 36–45 lat, 6815 zł w grupie 56–65 lat oraz 1638 zł wśród badanych w wieku 18–25 lat. Najwięcej zamówień rocznie składali użytkownicy w wieku 56–65 lat – średnio 58. Osoby powyżej 65. roku życia składały średnio 54 zamówienia, a najmłodsi badani 15.

W kategorii modowej zwracane produkty odpowiadały za 51 proc. wartości zamówień kobiet i 38 proc. wartości zamówień mężczyzn. Wyników raportu nie należy utożsamiać z udziałami platform w całym polskim rynku e-commerce.