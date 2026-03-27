Zakupy transgraniczne stały się standardem dla polskich konsumentów – wynika z raportu „Barometr e-Shopper 2025″ przygotowanego przez Geopost. Blisko 70% polskich e-klientów dokonało zakupów na zagranicznej stronie internetowej, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z 2023 rokiem. Wynik plasuje Polskę na poziomie średniej europejskiej.

Podsumowanie

70% polskich e-klientów kupuje za granicą – wzrost o 5 p.p. od 2023 r.

44% konsumentów wybiera sklepy z sąsiednich krajów Polski.

80% entuzjastów e-zakupów korzysta z zagranicznych platform.

73% przedstawicieli pokolenia Z kupowało już na zagranicznych stronach.

Europa głównym kierunkiem zakupów

Większość polskich e-nabywców (70%) dokonuje zakupów w ramach kontynentu europejskiego. Szczególną popularnością cieszą się kraje sąsiadujące z Polską – aż 44% konsumentów wskazuje je jako kierunek zakupów transgranicznych. Dominacja Europy wynika z bliskości geograficznej, braku barier językowych w przypadku krajów ościennych oraz rozwiniętej infrastruktury logistycznej w regionie.

Entuzjaści e-zakupów napędzają rynek cross-border

Wśród entuzjastów e-zakupów – grupy odpowiadającej za największą liczbę transakcji online w ciągu roku – odsetek kupujących za granicą sięga 80%. To o 16 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu stałych e-klientów. Ta grupa konsumentów regularnie poszukuje ofert poza granicami kraju, korzystając z zagranicznych marketplace’ów i sklepów internetowych. Ich aktywność przekłada się na wzrost wolumenu transakcji cross-border i rozwój międzynarodowej konkurencji w e-commerce.

Pokolenie Z liderem zakupów za granicą

Aż 73% przedstawicieli pokolenia Z (osób urodzonych w latach 1997-2012) dokonało zakupów na zagranicznych stronach internetowych. Wynik ten jest wyraźnie wyższy od średniej dla ogółu stałych e-klientów (70%). Młodzi konsumenci charakteryzują się większą otwartością na zagraniczne marki, biegłością w korzystaniu z międzynarodowych platform zakupowych oraz mniejszą lojalnością wobec krajowych sprzedawców. Dla retailerów oznacza to konieczność dostosowania oferty do wymagań tej grupy docelowej.

Polska na poziomie średniej europejskiej

Wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z 2023 rokiem oznacza, że Polska osiągnęła poziom średniej europejskiej pod względem udziału e-klientów kupujących za granicą. Trend ten odzwierciedla dojrzewanie polskiego rynku e-commerce oraz rosnącą świadomość konsumentów, którzy coraz chętniej porównują oferty i ceny w skali międzynarodowej. Dla polskich sklepów internetowych oznacza to konieczność konkurowania nie tylko z krajowymi graczami, ale także z zagranicznymi retailerami.