PMR Market Experts by Hume’s prognozuje, że rynek handlu internetowego w Polsce będzie rósł w latach 2026-2031 w średniorocznym tempie około 8 proc. W tym samym czasie ma wyhamować sprzedaż na zagranicznych platformach cross-border, a część popytu mają przejąć krajowe platformy handlowe i kompleksowe e-sklepy.

Spowolnieniu zakupów na platformach takich jak TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku →, Shein i AliExpressChińska platforma marketplace należąca do grupy Alibaba, sprzedająca głównie do klientów indywidualnych poza Chinami. W Polsce funkcjonuje jako kanał zakupowy konkurujący ceną z lokalnymi sklepami i jako źródło zaopatrzenia dla mniejszych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → sprzyjają zmiany celne w UE, rosnące ceny oraz nasycanie się popytu na ofertę azjatyckich serwisów.

Podsumowanie

W 2026 r. dynamika sprzedaży w kanale cross-border ma być niska jednocyfrowa.

Od 1 lipca 2026 r. dla przesyłek o wartości do 150 € obowiązuje tymczasowe cło 3 € naliczane według pozycji taryfowych.

86 proc. e-konsumentów zauważyło zmianę cen na platformach cross-border.

W 2031 r. online ma kupować blisko 87 proc. internautów w wieku 16-74 lat.

Cross-border po okresie szybkiego wzrostu

W latach 2022-2025 zakupy Polaków na zagranicznych platformach rosły średniorocznie w tempie blisko 20 proc., a w 2025 r. wzrost przekroczył 30 proc. Według prognoz PMR Market Experts by Hume’s w 2026 r. tempo wzrostu tego podkanału będzie niższe niż w przypadku platform handlowych i sklepów internetowych.

– Najmocniej spowolnienie odczują platformy cross-border oparte na bardzo tanich produktach i koszykach składających się z wielu pozycji. To właśnie w ich modelu biznesowym nowe koszty na granicy UE są najbardziej odczuwalne – mówi Agnieszka Skonieczna, Head Retail Market Analyst w PMR Market Experts by Hume’s.

Zmiany w kosztach małych przesyłek

Od 1 lipca 2026 r. towary w przesyłkach o wartości do 150 € są objęte tymczasowym cłem 3 €. Najpóźniej do 1 listopada 2026 r. ma zostać wprowadzona dodatkowa opłata za obsługę celną małych przesyłek e-commerce, której wysokość ma ustalić Komisja Europejska.

Na 1 lipca 2028 r. planowany jest start EU Customs Data Hub. Wtedy stała stawka 3 € ma zostać zastąpiona standardowymi cłami zależnymi od rodzaju produktu, także dla importu poniżej 150 €.

Kupujący zmieniają sposób korzystania z platform

Z badania PMR Market Experts by Hume’s wynika, że 82 proc. e-konsumentów deklaruje zmianę sposobu korzystania z zagranicznych platform w związku z podwyżkami cen. Badani kupują na nich rzadziej, częściej wybierają polskie sklepy i platformy oraz porównują ceny z innymi ofertami.

PMR prognozuje, że na zmianach skorzystają platformy handlowe oraz kompleksowe e-sklepy. W grupie internautów w wieku 55-74 lata odsetek kupujących w internecie ma wzrosnąć w latach 2025-2031 o blisko 15 p.p.