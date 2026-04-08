PayPo wprowadziło nową funkcję umożliwiającą korzystanie z płatności odroczonych w obcych walutach. Użytkownicy karty PayPo mogą już płacić w ponad 50 krajach świata – zarówno online, jak i stacjonarnie – z zachowaniem rozliczeń w złotówkach i bez dodatkowych opłat za przewalutowanie. To odpowiedź na rosnące potrzeby konsumentów, z których ponad 80% deklaruje chęć korzystania z płatności odroczonych poza Polską.

Podsumowanie

• Zasięg: karta PayPo działa w ponad 50 krajach na świecie

• Bez przewalutowania: rozliczenia w złotówkach, brak dodatkowych opłat

• Popyt: 80% klientów PayPo chce płatności odroczonych poza Polską

• Główne zastosowania: 70% wakacje, 52% zakupy w zagranicznych sklepach, 46% bilety transportowe

Nowa funkcjonalność karty PayPo

Karta wielowalutowa PayPo umożliwia płatności za podróże, zakupy w międzynarodowych sklepach internetowych oraz korzystanie z usług za granicą. Kluczową cechą rozwiązania jest zachowanie rozliczeń w złotówkach – użytkownik nie ponosi opłat za przewalutowanie, co eliminuje konieczność ręcznego przeliczania kwot i ukrytych kosztów transakcyjnych.

Funkcja działa zarówno w kanałach online, jak i w punktach stacjonarnych akceptujących kartę. Model rozliczeń pozostaje spójny z dotychczasowym działaniem PayPo – użytkownik dokonuje zakupu teraz, a płatność odracza na później, zgodnie z warunkami umowy. Dzięki temu klienci nie muszą martwić się o kursy walut ani dodatkowe prowizje, które tradycyjne karty płatnicze naliczają przy transakcjach zagranicznych.

Rozwiązanie obejmuje ponad 50 krajów na świecie, co pokrywa większość popularnych kierunków podróży Polaków oraz rynków e-commerce. Karta jest akceptowana wszędzie tam, gdzie przyjmowane są standardowe karty płatnicze, co daje użytkownikom elastyczność w wyborze miejsca zakupów i usług.

Popyt konsumentów na płatności cross-border

Decyzja o uruchomieniu funkcji wielowalutowej jest odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów. Według danych PayPo, 44% Polaków deklaruje wyjazdy zagraniczne, a ponad 80% klientów firmy chciałoby mieć dostęp do płatności odroczonych poza Polską.

Użytkownicy BNPL wskazują konkretne sytuacje, w których taka opcja jest najbardziej pożądana. 70% respondentów wymienia wakacje jako główny powód korzystania z płatności odroczonych za granicą. Oznacza to, że większość podróżujących chce móc rozłożyć koszt wycieczki, hotelu czy usług turystycznych na późniejszy termin, zamiast płacić gotówką lub obciążać kartę kredytową w momencie rezerwacji.

52% wskazuje zakupy w zagranicznych sklepach internetowych jako sytuację, w której chciałoby korzystać z BNPL. Polacy coraz częściej dokonują zakupów w sklepach z Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii czy innych krajów UE, gdzie ceny bywają niższe lub asortyment bardziej zróżnicowany niż w Polsce.

46% respondentów wymienia zakup biletów lotniczych lub innych środków transportu. Koszty podróży lotniczych, autobusowych czy kolejowych potrafią być znaczące, zwłaszcza przy rezerwacjach z wyprzedzeniem lub w sezonie wakacyjnym. Możliwość odroczenia płatności daje konsumentom większą elastyczność w planowaniu budżetu podróży.

Model rozliczeń i korzyści dla użytkowników

Mechanizm działania karty wielowalutowej opiera się na automatycznym przeliczaniu transakcji na złotówki po kursie z dnia transakcji. Użytkownik widzi dokładną kwotę do zapłaty w PLN, co ułatwia budżetowanie i eliminuje ryzyko związane z wahaniem kursów walut. Dzięki temu klient zna z góry dokładny koszt zakupów i nie musi śledzić zmian kursowych.

Brak opłat za przewalutowanie oznacza, że klient nie ponosi dodatkowych kosztów typowych dla tradycyjnych kart płatniczych przy transakcjach zagranicznych. Standardowe karty kredytowe i debetowe często naliczają od 2% do 5% prowizji za przewalutowanie, co przy większych zakupach może oznaczać dziesiątki lub setki złotych dodatkowych kosztów.

Rozliczenie następuje w ramach standardowego okresu odroczenia płatności oferowanego przez PayPo. Użytkownik otrzymuje fakturę lub powiadomienie o płatności zgodnie z warunkami umowy, a następnie reguluje należność w wyznaczonym terminie bez dodatkowych kosztów, o ile przestrzega warunków umowy.