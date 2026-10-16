AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → zapowiedziało Allegro Brand Ads Manager – narzędzie Commerce DSP dla marek i agencji marketingowych. Platforma ma umożliwiać prowadzenie kampanii na Allegro oraz w największych polskich mediach z jednego miejsca, a dla wszystkich klientów ma być dostępna w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Z rozwiązania mogą korzystać zarówno firmy sprzedające na Allegro, jak i marki oferujące produkty lub usługi poza platformą.

Podsumowanie

Allegro Brand Ads Manager ma łączyć kampanie onsite i offsite w jednym systemie.

Platforma bazuje na danych o intencjach zakupowych blisko 21 milionów użytkowników Allegro.

System ma rekomendować miks kanałów, formatów reklamowych i grup docelowych.

Udostępnienie narzędzia wszystkim klientom zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Kampanie na kolejnych etapach ścieżki zakupowej

Allegro deklaruje, że narzędzie ma wspierać działania od budowania świadomości marki i zainteresowania po stymulowanie sprzedaży oraz budowanie lojalności konsumentów. Zintegrowana analityka w czasie rzeczywistym ma łączyć inwestycje marketingowe, sygnały konsumenckie i wyniki sprzedaży niezależnie od kanału komunikacji.

W platformie ma znaleźć się także asystent AI. Według Allegro będzie podpowiadał strategie i grupy docelowe, a ostateczne decyzje pozostaną po stronie użytkownika.

Pierwsza prezentacja narzędzia

Pierwsze pokazy działania systemu odbyły się podczas konferencji Retail Media Powerhouse by Allegro Advertising 2026 w warszawskiej Fabryce Norblina. Wydarzenie zgromadziło blisko 400 liderów rynku e-commerce i marketingu.

„Dziś pokazujemy naszym partnerom pierwszą odsłonę narzędzia, które ułatwi im planowanie i mierzenie efektów w kanałach onsite i offsite, a w kolejnych krokach będziemy konsekwentnie poszerzać jego możliwości” – podkreśla Marcin Bruś, Group Advertising Director w Allegro.

Allegro podało, że w minionym roku przychody z reklamy w Polsce wyniosły 1,4 mld zł. W drugim kwartale tego roku przychody firmy z reklamy na polskim rynku wzrosły o 31,1 proc. r/r.