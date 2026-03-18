Allegro wprowadziło Allegro Pack, sklep oferujący materiały wysyłkowe bez narzutu kosztowego. Równocześnie platforma wdrożyła Standard Pakowania Allegro (SPA) – zestaw wytycznych opracowanych z firmami logistycznymi, wspierających sprzedających w dostosowaniu się do nadchodzących regulacji unijnych PPWR.

Podsumowanie

• Allegro Pack oferuje kartony, torby papierowe, koperty i wypełniacze z certyfikatem FSC

• Standard Pakowania Allegro to dobre praktyki poprawiające jakość dostaw i ograniczające uszkodzenia

• Wytyczne promują dopasowanie opakowania do produktu, łatwość otwierania i materiały nadające się do recyklingu

• Na razie rekomendacje nie obligują do zakupów w Allegro Pack

• Zmiany prawne UE w zakresie opakowań wejdą w życie od 2026 roku

Allegro Pack – sklep z opakowaniami bez marży

Platforma Allegro uruchomiła dedykowany sklep Allegro Pack, który oferuje materiały wysyłkowe bez marży i kosztów operacyjnych. Celem inicjatywy jest pomoc sprzedającym w obniżeniu kosztów działalności. Asortyment obejmuje kartony, torby papierowe, koperty oraz wypełniacze posiadające certyfikat FSC. Wszystkie produkty są zgodne z nowym Standardem Pakowania Allegro oraz przyszłymi regulacjami unijnymi dotyczącymi opakowań.

Standard Pakowania Allegro – dobre praktyki dla sprzedających

SPA to zestaw dobrych praktyk opracowany wspólnie z partnerami i firmami logistycznymi. Standard ma na celu poprawę jakości dostaw, ograniczenie uszkodzeń przesyłek oraz usprawnienie procesów logistycznych. Wytyczne promują dopasowanie opakowania do produktu, łatwość otwierania paczek, stosowanie materiałów nadających się do recyklingu oraz ograniczanie pustej przestrzeni w przesyłkach.

Przygotowanie do regulacji UE PPWR

Na razie wytyczne mają charakter rekomendacyjny i nie obligują sprzedających do zakupów w Allegro Pack. Standard pomaga jednak sprzedającym przygotować się do zmian prawnych od 2026 roku. Wtedy wejdą w życie regulacje UE dotyczące opakowań (PPWR), które wprowadzą nowe wymagania dla branży e-commerce.