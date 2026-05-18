Zakupy online polskich konsumentów wchodzą w fazę większej racjonalizacji wydatków. Z danych aplikacji whenUbuy, która przeanalizowała ponad milion paragonów, wynika, że średnia wartość koszyka zakupowego spadła w kwietniu o 12 proc. miesiąc do miesiąca, osiągając poziom 130 zł. Jednocześnie konsumenci częściej korzystają z płatności odroczonych i traktują zwroty jako naturalny element procesu zakupowego.

Podsumowanie

• Średnia wartość koszyka: 130 zł, spadek o 12 proc. miesiąc do miesiąca

• Średnia wartość produktu: 58 zł, spadek o 15 proc. miesiąc do miesiąca

• Zwroty w e-commerce: stabilnie na poziomie około 9 proc.

• BLIK: około 30 proc. transakcji na dużych platformach

• AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → Pay: wzrost udziału z 21 do 27 proc. miesiąc do miesiąca na Allegro

Koszyk tani, ale kupujący ostrożniej

Dane z ponad miliona transakcji przeanalizowanych przez platformę whenUbuy pokazują wyraźną zmianę w zachowaniach zakupowych Polaków. Średnia wartość koszyka zakupowego obniżyła się z marca na kwiecień o 12 proc. i wyniosła 130 zł. Jeszcze wyraźniej spadła średnia cena pojedynczego produktu – do 58 zł, co oznacza spadek o 15 proc. miesiąc do miesiąca.

Użytkownicy kupowali podobną liczbę produktów jak wcześniej, co przełożyło się na niższe miesięczne wydatki na osobę – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rok do roku. Stabilnie utrzymuje się poziom zwrotów, który w całym e-commerce wynosi obecnie około 9 proc.

Dane sugerują, że konsumenci nie ograniczają częstotliwości zakupów, lecz dokładniej selekcjonują produkty i zwracają uwagę na ceny. Rynek przesuwa się z etapu dynamicznego wzrostu w kierunku większej kontroli nad wydatkami.

Allegro kontra Temu – dwa modele zakupów

Porównanie dwóch największych platform wybranych przez polskich użytkowników pokazuje odmienne strategie zakupowe. Na Allegro średnia wartość produktu spadła do 75 zł, co przełożyło się na wartość koszyka na poziomie 131 zł. Platforma odnotowuje jednocześnie wyraźny spadek udziału zwrotów rok do roku – z 8 do 6 proc., co może wskazywać na bardziej świadome decyzje zakupowe konsumentów.

Na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → pojedyncze produkty są średnio trzykrotnie tańsze niż na Allegro, ale użytkownicy dodają ich do koszyka znacznie więcej. W efekcie średnia wartość koszyka na Temu wzrosła miesiąc do miesiąca o 13 proc. i osiągnęła 111 zł – tylko o około 15 proc. mniej niż na Allegro. Poziom zwrotów na Temu utrzymuje się na poziomie 17 proc., co wskazuje że polscy konsumenci coraz swobodniej korzystają z mechanizmów zakupów transgranicznych i traktują chińskie platformy podobnie jak europejskie sklepy modowe.

„Konsumenci przyzwyczaili się do wygody związanej ze zwrotami oraz elastycznymi metodami płatności, traktując je dziś jako naturalny element doświadczenia zakupowego” – powiedziała Ewa Kraińska, właścicielka whenUbuy.

Płatności odroczone i zmiana lidera na Allegro

W obszarze płatności BLIK utrzymuje pozycję lidera i odpowiada za około 30 proc. wszystkich transakcji realizowanych na dużych platformach zakupowych. Na macierzystej platformie Allegro nastąpiła jednak zmiana – udział Allegro Pay wzrósł miesiąc do miesiąca z 21 do 27 proc., wyprzedzając tym samym BLIK.

Na Temu płatności odroczone (BNPL) odpowiadają już za 17 proc. wszystkich transakcji, stając się drugą najpopularniejszą metodą płatności na platformie. Wyraźny wzrost popularności płatności odroczonych oraz przesunięcie części użytkowników z Apple Pay do Allegro Pay pokazują, że elastyczne formy rozliczeń stają się standardem w polskich zakupach online.

Platforma whenUbuy – jak działa

WhenUbuy to aplikacja łącząca zakupy z różnych sklepów – od Allegro przez Temu po Media Expert. Narzędzie automatycznie rozpoznaje transakcje użytkownika i pobiera dane takie jak nazwa sklepu, data zamówienia, forma płatności, dostawy czy status zwrotu. Dzięki temu użytkownik ma pełną historię zakupów w jednym miejscu i może szybko sprawdzać status poszczególnych zamówień.