Amazon otworzył w Dobromierzu na Dolnym Śląsku swoje 12. centrum logistyczne w Polsce. Czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 200 tys. m2 ma zapewnić ponad 1 000 stałych miejsc pracy jeszcze w 2026 roku.

To czwarte centrum robotyczne Amazon w Polsce i pierwsze na Dolnym Śląsku. W codziennych zadaniach pracowników wspiera ponad 5 tysięcy robotów Amazon Robotics.

Podsumowanie

Centrum w Dobromierzu zatrudni ponad 1 000 osób jeszcze w 2026 roku.

W obiekcie działa ponad 5 tysięcy robotów Amazon Robotics.

Od 1 października Amazon podniesie wynagrodzenia godzinowe we wszystkich 12 centrach logistycznych w Polsce.

W Dobromierzu wdrożono automatyczne maszyny dobierające rozmiar papierowych toreb lub kartonów do produktu.

Roboty i automatyczne pakowanie

Roboty w centrum przejmują transport regałów oraz sortowanie produktów. Są to najbardziej powtarzalne zadania, dzięki czemu pracownicy skupiają się na czynnościach wymagających ludzkiej uwagi i decyzji.

W obiekcie uruchomiono także automatyczne maszyny pakujące w papierowe torby lub kartony. System dobiera rozmiar opakowania do wielkości produktu w czasie rzeczywistym. Amazon podaje, że jest to pierwsze takie wdrożenie w jego centrach w Polsce.

Podwyżki stawek godzinowych od 1 października

Od 1 października pracownicy wynagradzani stawką godzinową we wszystkich 12 centrach logistycznych Amazon w Polsce mają otrzymać wyższe pensje. Wraz ze specjalną 15-proc. premią za regularną obecność zgodnie z grafikiem wynagrodzenie na stanowiskach podstawowych ma wynosić od 6 472 zł do 7 052 zł brutto, a dla liderów zespołów od 7 728 zł do 8 404 zł brutto.

Kwoty zależą od stażu pracy, stanowiska i liczby godzin przepracowanych w miesiącu. Wyliczenia zakładają 168 godzin pracy miesięcznie, a podwyżka obejmuje kilkanaście tysięcy pracowników w kraju.

Infrastruktura obiektu

Na dachu centrum zamontowano ponad 9000 paneli fotowoltaicznych. Ich moc odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną około 1 500 gospodarstw domowych. Parking ma 48 miejsc ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, a na terenie centrum wykorzystywane są elektryczne wózki widłowe.

Wraz z otwarciem centrum w szkole podstawowej w pobliskiej Roztoce powstała STEM Kindloteka, realizowana przez Amazon we współpracy ze stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. To 109. Kindloteka w Polsce i 29. STEM Kindloteka Amazon na Dolnym Śląsku.