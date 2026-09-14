DHL Express obsłużył w Polsce ponad 10 mln przesyłek eksportowych i importowych w 2025 roku. W latach 2019–2025 waga obsługiwanych przez firmę przesyłek lotniczych wzrosła o 42 proc.

Firma rozwija automatyzację i narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, a w Katowice Airport planuje uruchomienie nowego centrum operacyjnego z terminalem cargo w 2029 roku.

Podsumowanie

W 2025 roku DHL Express obsłużył w Polsce ponad 10 mln przesyłek eksportowych i importowych.

Liczba przesyłek eksportowych nadanych w Polsce wyniosła około 5,0 mln.

Z usług eksportowych firmy korzystało 84 proc. jej aktywnych klientów międzynarodowych.

Nowe centrum operacyjne DHL Express w Katowice Airport ma rozpocząć działalność w 2029 roku.

Eksport i obsługa celna

W 2025 roku wartość polskiego eksportu towarów wyniosła 414,4 mld dolarów, wobec 14,9 mld dolarów w 1991 roku. W pierwszym półroczu 2026 roku eksport wzrósł o 4,6 proc. rok do roku.

DHL Express rozwija cyfrowe narzędzia dla obsługi handlu poza Unią Europejską. W MyGTS sztuczna inteligencja pomaga m.in. dobrać kod taryfowy produktu, a system pozwala sprawdzić szacowane cła i podatki przed nadaniem przesyłki.

Firma oferuje także rozwiązania dla pilnych i nietypowych transportów, w tym ładunków o wadze do 3 ton.

Terminal cargo w Pyrzowicach

Nowe centrum operacyjne DHL Express z terminalem cargo ma powstać w Katowice Airport. W pierwszym półroczu 2026 roku lotnisko obsłużyło ponad 28 tys. ton cargo, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział DHL Express w tamtejszym rynku cargo przekracza 30 proc.

Transport i redukcja emisji

DHL Express elektryfikuje flotę kurierską oraz oferuje GoGreen Plus, rozwiązanie wykorzystujące zrównoważone paliwo lotnicze SAF. Według DHL jego zastosowanie może ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia paliwa o około 80 proc. w porównaniu z tradycyjnym paliwem lotniczym.

„W ciągu tych trzech dekad zmieniło się właściwie wszystko: skala polskiego eksportu, technologie, oczekiwania klientów i tempo, w jakim działa biznes. Kiedyś wyzwaniem było samo wysłanie przesyłki za granicę, dziś polska firma może zdobyć klienta tysiące kilometrów od swojej siedziby i oczekuje, że logistyka będzie równie prosta jak sprzedaż w kraju” – mówi Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska.