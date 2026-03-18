Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa sprzedały za granicę ponad 5 mld zł w 2024 roku – wynika z danych Amazon prezentowanych podczas spotkania w KIG. 9 na 10 firm MŚP sprzedających na Amazon.pl prowadzi jednocześnie sprzedaż zagraniczną za pośrednictwem pozostałych sklepów Amazon w Europie.

Podsumowanie

• Eksport cyfrowy polskich MŚP: ponad 5 mld zł w 2024 roku

• 9 na 10 firm MŚP na Amazon sprzedaje zagranicę

• Bariery regulacyjne to główny hamulec rozwoju eksportu cyfrowego

• Rekomendacje: zasada „think small first”, uproszczenie VAT i ERP, ujednolicenie formularzy UE

• Grupa robocza ds. e-commerce przy Rzeczniku MŚP – inicjatywa KIG

Regulacyjny labirynt hamuje cyfrowy eksport

Polskie MŚP coraz śmielej sięgają po narzędzia sprzedaży transgranicznej, w tym platformy marketplace. Jednak rzeczywistość regulacyjna UE pozostaje nieproporcjonalnie obciążająca dla mniejszych podmiotów. Uczestnicy spotkania byli zgodni: bariery regulacyjne, obok psychologicznych i wiedzy, to jeden z głównych hamulców rozwoju eksportu cyfrowego polskich firm.

Obecne przepisy zostały zaprojektowane z myślą o dużych graczach rynkowych, a nie o firmach zatrudniających kilka czy kilkanaście osób. To one stanowią filar polskiej gospodarki, ale w obecnym kształcie regulacje wpływają na decyzję o rezygnacji z ekspansji zagranicznej.

„Think small first” – zasada dla legislacji

Jednym z centralnych postulatów było wezwanie do konsekwentnego stosowania zasady „think small first” w projektowaniu unijnych i krajowych przepisów dotyczących handlu elektronicznego. To zobowiązanie do stawiania najmniejszych uczestników rynku w centrum procesu legislacyjnego.

Uczestnicy zgłosili dwa uzupełniające się postulaty. Po pierwsze, wydłużenie okresów i progów dostosowawczych do wymogów prawnych obowiązujących na poszczególnych rynkach UE. Po drugie, ujednolicenie formularzy, instrukcji i procedur rejestracyjnych w całej Unii Europejskiej.

Obecna fragmentacja oznacza dla małych firm nie tylko chaos administracyjny, ale przede wszystkim wymierne koszty – tłumaczeń, doradztwa prawnego i obsługi biurokratycznej. Koszty te pochłaniają budżety przeznaczone na rozwój i ekspansję.

Dialog instytucjonalny i grupa robocza

Spotkaniu przewodniczyła Agnieszka Durlik, Członkini Zarządu KIG i Dyrektorka Generalna Sądu Arbitrażowego przy KIG. Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, podkreśliła że organizacje reprezentujące biznes muszą mówić jednym głosem w dialogu z administracją państwową. Tylko skoordynowany przekaz środowiska przedsiębiorców ma realną siłę sprawczą w procesie stanowienia prawa.

Rzecznik MŚP zaprosiła KIG do zainicjowania grupy roboczej ds. e-commerce. Obecność przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Cyfryzacji była sygnałem że administracja publiczna jest otwarta na słuchanie głosu branży.

Kontekst: 5-lecie Amazon.pl i projekt cross-border.pl

Wydarzenie odbyło się w przestrzeni Unboxing Amazon w Warszawie i stanowiło element obchodów 5-lecia sklepu internetowego Amazon.pl w Polsce. Organizację okrągłego stołu wsparł Amazon, partner KIG w projekcie cross-border.pl.

Projekt cross-border.pl od ponad trzech lat dostarcza polskim przedsiębiorcom MŚP wiedzę, narzędzia i inspirację w zakresie sprzedaży zagranicznej online. KIG prowadzi od 2024 roku dialog na rzecz rozwoju e-commerce i eksportu cyfrowego polskich przedsiębiorstw.