Amazon planuje zatrudnić za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ponad 10 000 pracowników sezonowych w centrach logistyki e-commerce w Polsce. Rekrutacja obejmie wszystkie 12 centrów logistycznych firmy i ma wesprzeć obsługę zamówień w okresie przedświątecznym.
Od 1 października 2026 r. wynagrodzenie pracowników godzinowych w tych centrach wynosi od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie, wraz z 15-proc. dodatkiem za obecność zgodnie z grafikiem.
Podsumowanie
- Amazon planuje ponad 10 000 sezonowych rekrutacji przez agencje pracy tymczasowej.
- Rekrutacja obejmie wszystkie 12 centrów logistycznych Amazon w Polsce.
- Pracownicy mogą otrzymać czasowy dodatek 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu.
- Stawki obowiązują osoby zatrudnione bezpośrednio przez Amazon oraz przez agencje pracy tymczasowej.
Rekrutacja przed okresem zwiększonych zamówień
Najwięcej nowych pracowników ma dołączyć do zespołów w Sosnowcu, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Okmianach, a także w nowo otwartym centrum logistycznym w Dobromierzu. Amazon otworzył tam swoje 12. centrum logistyczne w Polsce w październiku.
Firma nie wymaga od kandydatów wcześniejszego doświadczenia zawodowego ani specjalnych kwalifikacji. Od pierwszego dnia ma zapewniać szkolenia i wdrożenie.
– W ostatnim kwartale roku klienci Amazon.pl składają znacznie więcej zamówień, dlatego do ich obsługi w tym roku zatrudniamy do naszych zespołów dodatkowe 10 tysięcy osób. To znacznie więcej niż przed rokiem – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wynagrodzenia i dodatek sezonowy
Wynagrodzenie od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie wyliczono przy założeniu 168 godzin pracy w miesiącu. Pensja rośnie wraz ze stażem: pracownicy poziomu początkowego z ponad 24-miesięcznym stażem mogą zarobić 7 052 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów z takim stażem – 8 404 zł brutto miesięcznie.
Wszyscy pracownicy – sezonowi i stali – mogą otrzymać czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu. To o 10 proc. więcej niż ubiegłoroczna kwota 2 000 zł.
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