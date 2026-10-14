Amazon planuje zatrudnić za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ponad 10 000 pracowników sezonowych w centrach logistyki e-commerce w Polsce. Rekrutacja obejmie wszystkie 12 centrów logistycznych firmy i ma wesprzeć obsługę zamówień w okresie przedświątecznym.

Od 1 października 2026 r. wynagrodzenie pracowników godzinowych w tych centrach wynosi od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie, wraz z 15-proc. dodatkiem za obecność zgodnie z grafikiem.

Podsumowanie

Amazon planuje ponad 10 000 sezonowych rekrutacji przez agencje pracy tymczasowej.

Rekrutacja obejmie wszystkie 12 centrów logistycznych Amazon w Polsce.

Pracownicy mogą otrzymać czasowy dodatek 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu.

Stawki obowiązują osoby zatrudnione bezpośrednio przez Amazon oraz przez agencje pracy tymczasowej.

Rekrutacja przed okresem zwiększonych zamówień

Najwięcej nowych pracowników ma dołączyć do zespołów w Sosnowcu, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Okmianach, a także w nowo otwartym centrum logistycznym w Dobromierzu. Amazon otworzył tam swoje 12. centrum logistyczne w Polsce w październiku.

Firma nie wymaga od kandydatów wcześniejszego doświadczenia zawodowego ani specjalnych kwalifikacji. Od pierwszego dnia ma zapewniać szkolenia i wdrożenie.

– W ostatnim kwartale roku klienci Amazon.pl składają znacznie więcej zamówień, dlatego do ich obsługi w tym roku zatrudniamy do naszych zespołów dodatkowe 10 tysięcy osób. To znacznie więcej niż przed rokiem – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wynagrodzenia i dodatek sezonowy

Wynagrodzenie od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie wyliczono przy założeniu 168 godzin pracy w miesiącu. Pensja rośnie wraz ze stażem: pracownicy poziomu początkowego z ponad 24-miesięcznym stażem mogą zarobić 7 052 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów z takim stażem – 8 404 zł brutto miesięcznie.

Wszyscy pracownicy – sezonowi i stali – mogą otrzymać czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu. To o 10 proc. więcej niż ubiegłoroczna kwota 2 000 zł.